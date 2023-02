Slovenski osnovnošolci osvojili Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu

Ljubljana, 16. februar 2023 – Več to dvajset tisoč slovenskih osnovnošolcev je danes, 16. februarja, na pobudo A1 Slovenija in zavoda Varni internet sodelovalo v vseslovenskem spletnem kvizu na svetu in z njim osvojilo Guinnessov rekord!

Kviza o varni rabi interneta se je tokrat udeležilo skoraj 200 slovenskih osnovnih šol, učenci pa so poleg nepozabnega doživetja pridobili dragoceno znanje, ki jim bo pomagalo pri varnejšem spletnem življenju. Kviz je nadgradnja projekta Spletne brihte, s katerim organizatorja že dve leti otroke izobražujeta za varno in odgovorno rabo spleta in digitalnih tehnologij.

Vseslovenski kviz za učence druge in tretje triade je v znanju o spletni varnosti povezal osnove šole iz vseh slovenskih regij. S kvizom, ki ga je vodil stand-up komik Sašo Stare, so sodelujoči preverili znanje o digitalnih sledeh, varovanju osebnih podatkov, družbenih omrežjih, spletnem nasilju, spletni empatiji in drugih izzivih, s katerimi se mladi srečujejo na spletu.

V nekaj dneh pa bo znano, katere tri šole so si z odličnim znanjem prislužile nagrado v skupni vrednosti 10.000 evrov za nakup računalniške opreme.

Organizatorja sta bila navdušena nad odzivom slovenskih osnovnih šol: »Izjemno zanimanje šol za sodelovanje je dokaz, da se ravnatelji in učitelji zavedajo, da je znanje o spletni varnosti in varni uporabi digitalnih tehnologij dandanes pomembna veščina za otroke. Zato smo ponosni na današnji kviz in osvojeni rekord, saj smo še več otrok opremili za varno življenje na spletu. Kot ponudnik komunikacijskih in digitalnih storitev do naših uporabnikov, predvsem najmlajših, namreč čutimo odgovornost, da jih naučimo varne uporabe le-teh,« je povedal Dejan Turk, predsednik uprave A1 Slovenija in Srbija.

Novi rekord zdaj šteje 15225 udeležencev

Za osvojitev Guinnessovega rekorda za največji spletni kviz na svetu so šteli osnovnošolci, ki so odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. V napetih 60 minutah je tako na vsa vprašanja odgovorilo 15225 udeležencev, kar je bilo dovolj za osvojitev rekorda, ki je doslej pripadal Britancem s 7279 udeleženci. Osvojitev rekorda je spremljal uradni sodnik Guinness World Records Richard Stenning: »Čestitke A1 Slovenija in zavodu Varni internet ter vsem osnovnošolcem, ki so danes sodelovali v osvojitvi rekorda. Kot sodnik za Guinnessove rekorde sem priča marsikateremu prelomnemu dogodku, a navdušenje in energija, ki so jo v ta rekord prinesli otroci sta bili neverjetni. Pozdravljam tudi izredno aktualno in pomembno tematiko kviza in upam, da so se učenci iz njega tudi veliko naučili,« je povedal Richard Stenning, sodnik Guinnessovega svetovnega rekorda.

Nadaljevanje projekta Spletne brihte

Največji spletni kviz na svetu je nadgradnja izobraževalnih doživetij Spletne brihte, s katerimi zavod Varni internet s podporo A1 Slovenija izobražuje osnovnošolce od 4. razreda dalje. V izobraževalna doživetja po šolah so do danes vključili že 8.700 otrok in mladostnikov. »Tako starši kot učitelji in ravnatelji vedo, da otrokom ne moremo preprečiti dostopa do spleta, lahko pa jim ponudimo dovolj znanja za varno in pozitivno izkušnjo na njem. Ponosni smo na projekt Spletne brihte, s katerim tematiko varne uporabe spleta prinašamo tudi v manjše šole, ki pogosto nimajo dostopa do tovrstnih vsebin. Tudi po vseslovenskem kvizu bomo nadaljevali z izobraževalnimi doživetji, ki jih za šole brezplačno omogoča A1 Slovenija, in na katera se še vedno lahko prijavijo,« je povedal Tilen Dominko, koordinator programa Spletne brihte in vodja zavoda Varni internet.

Digitalna izobraževanja ena glavnih družbeno odgovornih aktivnosti

Spodbujanje varne rabe interneta in skrb za digitalno izobraženost je ena glavnih zavez, ki jih A1 Slovenija uresničuje v sklopu strategije ESG. Družba si je do konca leta 2023 zadala cilj v izobraževalne aktivnosti vključiti 12.000 otrok in mladostnikov ter jih opogumiti in usposobiti za aktivno oblikovanje digitalnih svetov. »Samozavestno korakamo proti svojemu cilju, predvsem pa nas veseli, da smo odprli šolska vrata spletni varnosti in upamo, da jo bodo šole pogosteje uvrščale v svoj program,« so še dodali v A1 Slovenija.