Po 20 letih prizadevanj bo področje rokodelstva končno zakonsko urejeno tudi v Sloveniji

Ljubljana, 17. februr 2023 – V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in v sekciji za domačo in umetnostno obrt pri OZS sporoča, da so zadovoljni, da je vlada sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Kot sporočajo so si za ustrezno zakonsko ureditev področja rokodelstva v OZS in sekciji prizadevali kar 20 let.

»Gre za pomemben mejnik na področju rokodelstva, saj smo si za sprejetje zakona prizadevali kar 20 let. Zato gre na tem mestu pohvala tudi resornemu ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, da je predlog zakona končno ugledal luč sveta,« je ob tem poudaril predsednik sekcije za domačo in umetnostno obrt pri OZS Jernej Bortolato.

S tem, ko se končno spet definiralo, kaj je rokodelstvo in kaj so rokodelska znanja, pravijo, da imajo ustrezne podlago za urejevanje tudi ostalih področij zakonodaje te obrtne dejavnosti.

V Sloveniji je registriranih okrog 400 rokodelcev, kar pomeni, da gre za izumirajočo obrt. Zato je še toliko bolj pomembno, da se zagotovi ustrezen prenos znanj na mlajše generacije in izboljša pogoje dela rokodelcem, saj bo le tako lahko ohranilo ta segment naše kulturne dediščine.

Namen predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva je ohranjanje in razvoj rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo kulturne dediščine.

Zakon uvaja sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ki se uresničuje prek zaščite rokodelcev oziroma s podeljevanjem naziva vrhunski rokodelec ter prek zaščite rokodelskih izdelkov oziroma z njihovim certificiranjem. Za izvajanje slednjega bo z zakonom pooblaščena Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Pri oblikovanju predloga zakona so bili vključeni vsi nosilci podpornega okolja rokodelstva: pristojno ministrstvo, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije in Slovenski etnografski muzej./LN/