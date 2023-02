V Kranjski Gori so slovesno odprli 43. SP v nordijskih disciplinah Planica 2023

Kranjska Gora, 21. februar 2023 -V Kranjski Gori so danes, 21. februarja, zvečer slovesno odprli 43. svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah Planica 2023, kjer bodo potekla tekmovanja za 24 kompletov medalj od jutri, 22. februarja, do 5. marca.

Na odprtju SP je za uvod nastopila izjemna skupina Laibach, ki je s skladbo Triglav moj dom predstavila enkratno.

Športnike in navijače je nato nagovoril Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze, ki je tudi uradno odprl svetovno prvenstvo. V svojem nagovoru je še posebej pohvalil organizacijski komite SP pod taktirko Enza Smrekarja, kakor tudi vse, ki so prvenstvo omogočili.

Sledil je pozdrav predsednika slovenske vlade Roberta Goloba, ki je svetovno prvenstvo v Planici razglasil za največji športni dogodek v zgodovini države in povabil vse v Planico.

Pod taktirko DJ Umek so se nato predstavili predstavniki 66 držav, ki so nastopila na mimohodu reprezentanc. Slovensko zastavo je nosil Peter Prevc, ki je povedal, da je izjemno počaščen, da je ta čast pripadla prav njemu.

Ansambel Saša Avsenika pa je s pesmijo Slovenijo, kje lepote tvoje, Planico in z znamenito Golico zaključil uradni del otvoritve 43. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, ki se bo s tekmovanji začelo jutri.

Na 43. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023 bo sodelovalo 2000 športnikov in članov spremljevalnih ekip iz 66 različnih držav med njimi tudi 33 Slovenk in Slovencev, med katerimi je največje breme pričakovanj po odličjih na skakalcih in skakalkah. Prireditelji pa pričakujejo, da bo SP v Planici pritegnil od 150 do 200 tisoč obiskovalcev.

In še to, da je slavnostna otvoritev SP potekala na Trgu Zmagovalcev v Kranjski Gori z začetkom ob simboličnem času, ob 20 uri in 23 minut (2023).

Na tem istem trgu – Trgu Zmagovalcev v Kranjski Gori – pa se bodo podeljevale tudi medalje, ki jih bodo sodelujoči športnice in športniki osvojili na 43. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planiva 2023, in sicer tako:

Razpored podelitev medalj:

24. 2. 2023 – Trg zmagovalcev Kranjska Gora ob 20.23

• smučarski tek ženske in moški (šprint klasika)

• smučarski skoki ženske (HS 102)

• nordijska kombinacija posamično ženske (HS 102/5km)

25. 2. 2023 – Trg zmagovalcev Kranjska Gora ob 20.23

• smučarski tek ženske (skiatlon)

• smučarski skoki ženske (HS102 ekipno)

• nordijska kombinacija posamično ženske (HS 102/10km)

26. 2. 2023 – Trg zmagovalcev Kranjska Gora ob 20.23

• smučarski skoki moški (HS102)

• smučarski skoki (HS102 mešano ekipno)

• smučarski tek ženske in moški (ekipni šprint)

• nordijska kombinacija (HS102/4x5km mešano ekipno)

1. 3. 2023 – Trg zmagovalcev Kranjska Gora ob 20.23

• smučarski tek ženske (10km prosto)

• smučarski tek moški (15km prosto)

• nordijska kombinacija moški (HS138/4x5km ekipno)

• smučarski skoki ženske (HS138)

3. 3. 2023 – Trg zmagovalcev Kranjska Gora ob 20.23

• smučarski tek ženske (štafete)

• smučarski tek moški (štafete)

4. 3. 2023 – Trg zmagovalcev Kranjska Gora ob 20.23

• smučarski skoki moški (HS138)

• smučarski skoki moški (HS138 ekipno)

• smučarski tek ženske (30km klasika)

• nordijska kombinacija moški (HS138/10km posamično)

5. 3. 2023 – Tekaški stadion Planica (po koncu tekme)

• smučarski tek moški (50km klasika)

Dobrodošli doma, v dobrodošli v Planici!/J.T. in ATS/