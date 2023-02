Zanimivo je vedeti, če niste vedeli…?!

Svet in Slovenija, 22. februar 2023 – Morda niste vedeli, da se je, in se bo, na današnji dan zgodilo kar nekaj zanimivih stvari.

Prva (če sodimo po letnicah) je ta, da se je leta 1732 rodil se je George Washington, prvi predsednik ZDA. Druga, da je bil leta 1834 v ljubljanskem časniku Illyrisches Blatt prvič objavljen Prešernov Sonetni venec. Ali to, da so leta 1942 Italijani začeli obdajati Ljubljano z bodečo žico, kar za takratne prebivalce Ljubljane ni bila dobra novica. No in to, da so leta 1997 znanstveniki v Roslinu na Škotskem objavili, da so uspešno klonirali ovco Dolly.

Saj res! Danes, 22. februarja, se v Sloveniji z nastopi športnikov začenja 43. svetovno prvenstvu v nordijskih disciplinah Planica 2023./LN