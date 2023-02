V Sloveniji začel delovati nov, popolnoma digitalni ponudnik »re:do«

Ljubljana, 21. februar 2023 – Iz Skupine A1 so sporočili, da je v Sloveniji je pod njihovim okriljem začel delovati nov, tehnološko napreden digitalni ponudnik re:do, ki omogoča popolno svobodo in transparentnost pri delovanju za vse uporabnike, ki se bi odločili zanj.

Uporabnik, ki želi uporabljati re:do bo v eni aplikaciji in brez obiska poslovalnice lahko istega uporabil. To mora storiti prenosom aplikacije (na voljo za Android in iOS), kar mu omogoča, da v nekaj minutah ustvari svoj račun, po želji izkoristi 14-dnevni brezplačni preizkus in, če te storitve morebiti ne potrebuje več, zelo enostavno tudi prekine sodelovanje, brez kakršnih koli dodatnih stroškov.

V času 14-dnevnega brezplačnega preizkusa je uporabnikom na voljo 10 GB prenosa podatkov, 200 minut pogovorov in 200 sporočil, sicer pa bodo vsem uporabnikom re:do na voljo neomejeni klici, sporočila ter neomejen prenos podatkov. re:do zagotavlja tudi brezskrbno uporabo storitev v tujini za občasna in začasna potovanja, gostovanje v območju EU/EEA, kjer je omogočeno brezplačno opravljanje klicev, brezplačno pošiljanje sporočil ter 14 GB mesečnega prenosa podatkov.

Uporabniki re:do lahko svoje prijatelje ali družinske člane povabijo, da se tudi sami pridružijo re:do, ter si tako z vsakim novim članom prislužijo en mesec brezplačne naročnine.

Uporabniki re:do lahko izbirajo med eSIM, ki omogoča praktično takojšnjo uporabo, ali fizično SIM kartico, ki jo lahko naročijo po pošti ali kupijo na prodajnih mestih družb Petrol in OMV. V aplikacijo dodajo svojo plačilno ali kreditno kartico, storitev plačajo vnaprej, plačila pa so samodejna. V aplikaciji lahko uporabnik vnese od 2 do 5 številk po svojem izboru, re:do jih bo sestavil v nekaj možnih kombinacij mobilnih številk, uporabnik pa izbere tisto, ki mu je najbolj pri srcu oziroma prenese svojo obstoječo številko od drugega operaterja.

»Zaupanje je ena od ključnih vrednot »DNK« blagovne znamke re:do, ki jo našim uporabnikom zagotavljamo s ponudbo najboljšega omrežja v državi. Poleg tega si nenehno prizadevamo prisluhniti željam re:do skupnosti in nato nove rešitve implementirati v re:do aplikaciji. Našo ponudbo in poslovni model zato ves čas prilagajamo, da bi resnično izpolnili zahteve naših uporabnikov. Verjamemo, da bomo le s preoblikovanjem in prilagajanjem novemu gospodarskemu in industrijskemu okolju lahko igrali ključno vlogo v prihodnosti,« je dejal Iliyan Dimitrov, direktor re:do.

Ko sporoča re:do bo nova aplikacija zagotovo navdušila številne skupine uporabnikov, prednostno pa bo verjetno izbira vseh tistih, ki si želijo vse urediti s telefonom, na zelo preprost način, brez dodatnih obveznosti in v zgolj nekaj minutah. To so mladi, ki si želijo samostojnosti, pragmatični uporabniki, ki poznajo tehnologijo, ne glede na svojo starost, tehnični navdušenci, ki si želijo preizkusiti vse, kar je novega na trgu, in seveda tisti uporabniki, ki si želijo zgolj eno, »da stvar enostavno pač deluje«.

In še to! @redo.slovenija lahko spremljate na Instagramu, TikToku in Facebooku, ali obiščete http://www.redo.si.