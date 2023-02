UO OZS: V Sloveniji so plače med najbolj obremenjenimi v Evropi

Ljubljana, 23. februar 2023 – Na današnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so člani med drugim razpravljali o pomanjkanju delovne sile in o plačah. Strinjali so se, da so postopki pridobivanja delovnih dovoljenj predolgi, opozorili pa so tudi na prevelike davčne obremenitve plač. Zaradi vsega naštetega slovenska podjetja po mnenju članov UO OZS ne morejo ohranjati konkurenčnosti na tujih trgih. Slišati je bilo tudi veliko kritik na račun neodzivnosti ministra za delo.

Da še vedno ni odgovorov glede nadaljnjih ukrepov pri reševanju posledic energetske krize, je uvodoma izpostavil predsednik OZS Blaž Cvar. »Ni še jasno, kakšnih ukrepov bomo deležni v drugi polovici leta, ko se izteče veljavna uredba. Podjetja morajo vedeti, kaj jih čaka v prihodnje, da bodo znala planirati poslovanje v drugi polovici leta,« je opozoril Cvar.

Podpredsednik OZS in predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek pa je na seji izpostavil nezadovoljstvo z ministrstvom za delo, saj ne pride do sestanka z ministrom že tri mesece. »Soočamo se z nelojalno konkurenco iz balkanskih držav. Slovenski prevozniki so tako nekonkurenčni, saj dobijo posle cenejši prevozniki iz teh držav. Gospodarstvo se ohlaja, velik problem je pridobivanje kadra. Razumem delavce, ki želijo višje plače, ker se vse draži, a mi tega povišanja plač do naših kupcev storitev ne moremo implementirati. Če ne bo šlo drugače, bomo morali zaostriti dialog,« je bil kritičen Pišek.

Glede pridobivanja delovne sile je direktor OZS Danijel Lamperger napovedal, da bo ministrstvo za delo podpisalo poseben sporazum z Gruzijo, Filipini, Azerbajdžanom in Ukrajino, od koder bodo delodajalci pridobivali kader.

Z iskanjem delovne sile v teh državah pa se ni strinjal Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor. »Če bomo iskali neke druge države, se bodo postopki na upravnih enotah še bolj zavlekli. Nujno je treba najti rešitev na področju pridobivanja delovnih dovoljenj. Sam čakam na dovoljenje za bivanje delavca že sedem mesecev. Kar pa zadeva minimalno plačo, ni takšen problem sam dvig. Večji problem je obremenitev plač v Sloveniji. Slovenija je po davčni obremenitvi plač na drugem mestu med državami EU. To je zaskrbljujoče. Smo za dostojne plače delavcev, a naj se davčna obremenitev plač zniža, tako bodo delavci prejeli več in tudi podjetja bodo lahko konkurenčna na tujih trgih,« je izpostavil Gorjak. Da bi morali plače v Sloveniji razbremeniti, so se strinjali tudi ostali člani UO OZS.

Državni svetnik Aleš Pulko je na seji prav tako izpostavil ogromne zaostanke pri izdaji delovnih dovoljenj na Upravni enoti Ljubljana, Maribor in Nova Gorica. »Naša zahteva je, da se ti roki skrajšajo ali pa naj najbolj obremenjene upravne enote prenesejo naloge na druge upravne enote,« je opozoril Pulko.

Da tudi gradbinci čakajo na sestanek z ministrom za delo že štiri mesece, pa je opozoril podpredsednik OZS in predsednik sekcije gradbincev pri OZS Zoran Simčič. »Pri pomanjkanju delovne sile bi morali razmišljati o lastnem kadru. Tukaj je perspektiva,« je še dodal Simčič.

Tudi predsednica OOZ Jesenice Henrika Zupan je izpostavila ovire pri zaposlovanju tuje delovne sile. »V gostinstvu je velika ovira jezik, prav tako pa nimamo zagotovila, da nam tuji kader ne bo ušel v druge države.«/LN/OZS/