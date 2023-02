Danes na SP v nordijskem smučanju Planica 2023 prve medalje

Planica,, 23. februar 2023 – Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023 bodo danes, 23. februarja, znani prvi dobitniki medalj. Smučarke skakalke bodo imele pozno popoldne tekmo (začetek ob 17. uri) na srednji napravi, tekači in tekačice pa se bodo ob 14.30 pomerili finalu sprinta v klasični tehniki.

Na včerajšnjih kvalifikacijah je bila v skokih najboljša Norvežanka Anna Odine Stroem in je ena od favoritinj za medaljo, če že ne za zmago.

Med petimi Slovenkami je bila najboljša Niko Križnar, ki je pristala pri 95 m in je zasedla 8. mesto, 9. mesto s skokom, dolgim 94,5 m, je zasedla Ema Klinec, Maji Vtič, doskočila je pri 92,5 m in zasedla 13. mesto. Nika Prevc (89,0 m) je bila 25., 28. mesto pa je zasedla Katra Komar (87,0 m).

V tekaški preizkušnji je med ženskami bila najboljša Brazilka Jaqueline Mourao, ki je zmagala na 5 km prosto s posamičnim startom. Pri moških je na 10 km bil najboljši Albert Jonsson iz Islandije.

Od naših sta aduta Eva Urevc in Miha Šimenc. Slovenske barve pa bodo branili še Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič, Lucija Medja ter Vili Črv, Miha Ličef, Anže Gros, Jošt Mulej, Boštjan Korošec in Izidor Karničar.

Današnji program – Četrtek, 23. februar /celotni program – aktivna povezava/

Ob 12.00: Smučarski teki, šprint klasično (M/Ž), kvalifikacije

Ob 14.30: Smučarski teki, šprint klasično (M/Ž), finalni del

Ob 17.00: Smučarski skoki (Ž), srednja skakalnica (HS-100)

Slovenski športnice in športniki, ki bodo zastopali Slovenijo na 43. svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah Planica 2023:

Smučarski skoki:

Moški: Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos

Ženske: Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič

Smučarski teki:

Moški: Miha Šimenc, Vili Črv, Anže Gros, Izidor Karničar, Boštjan Korošec, Miha Ličef in Jošt Mulej;

Ženske: Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič in Lucija Medja.

Nordijska kombinacija:

Moški: Gašper Brecl, Erazem Stanonik, Matic Garbajs, Matic Hladnik in Matija Zelnik;

Ženske: Ema Volavšek, Silva Verbič in Teja Pavec.

In še to! Če si še niste zagotovili vstopnice za ogled SP, to še vedno lahko storite, preko te povezave – VSTOPNICE. Mogoče pa jih je kupiti tudi na prizorišču, in sicer pri vstopni točki na prizorišče na Ledinah (Rateče)./Objavo pripravila: J. T. in A.T.S/fotografije: press SP Planica 2023/