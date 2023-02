Vabljeni v Beljak, kjer boste lahko videli, kako se promovira SP Planica 2023

Beljak/Planica, 25. februarja, 2023 – Ni kaj! Avstrijci znajo! Vabljeni v Beljak, da boste lahko videli, kako se promovira Planica, ki med 21. februarjem in 5. marcem 2023 gosti največji športni dogodek v zgodovini Slovenije, 43. FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 – www.planica2023.si

To je dodatek na odzive, ki jih prejemamo na svojo objavo na strani FB Ljubljanskih novic, mimo javnih objav, in sicer zakaj smo objavili fotoreportažo iz Beljaka in s kakšnim namenom.

Prav! Tako, pa vam povemo, kako je prišlo do nje.

Nahajamo se v Kranjski Gori in na SP v Planici. Ker ob prihodu iz avtoceste nismo zaznali vidne promocije za “slovensko” 43. FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023, nas je to nekoliko stogotilo, a smo si rekli, ni potrebe, da…saj veste!?

Namreč, že od izvoza iz avtoceste iz ljubljanske smeri pri Jesenicah, a tudi pri prihodu proti Kranjski Gori iz avstrijske smeri, na poti proti Planici, v tem trenutku, ni nič posebej označeno, da se v Planici kaj posebnega dogaja! Šele pri Gozdu Martuljku se na drogovih za javno razsvetljavo pojavijo slovenske zastave in zastave z napisom Planica (izmenično).

Ko pa nam je kolega iz nemškega medija (je poročevalec iz SP), ki mimogrede biva v Beljaku zaradi bistveno nižje cene nastanitve, povedal, da je dejansko mislil, da se SP dogaja v Beljaku, smo se odločili (včeraj, 24. februarja), da preverimo njegove navedbe.

In kaj smo ugotovili?! Da, ima prav! Beljak uspešno promovira SP v Planici in z njim dobro služi. Pri nas takšne (učinkovite) promocije in poslovne žilice ni najti. Kar pa sicer odražajo tudi napol prazne tribune v Planici, kateri ni uspelo prodati niti pol načrtovanih kart. Tako pa je pač, če gre pogoltnost in nesposobnost z roko v roki.

To pa je objava iz današnjega, 25. februarja, Kleine Zeitunga “o nastanitvah v Planici”, in sicer, kje bivajo – avstrijska reprezentanca (logično), švicarska, japonska, nemška, ukrajinska in islandska. Se razume v AVSTRIJI

In še to! Beljak je sedmo ali osmo največje avstrijsko mesto in drugo največje mesto avstrijske zvezne dežele Koroške, približno 2/3 velikosti Celovca, s katerim sta edini statutarni mesti v deželi. Število prebivalcev Beljaka je okoli 63.000.

Morda še to, kaj se bo danes, 25. februarja, dogajalo v Planici…

ob 10.00: Nordijska kombinacija (M), srednja skakalnica (HS-100 m)

ob 12.15: Smučarski skoki (Ž), srednja skakalnica (HS-100 m), ekipno

ob 14.00: Smučarski teki, skiatlon (Ž), 2 x 7,5 km

ob 15.30: Nordijska kombinacija (M), tek, 10 km

ob 17.00: Smučarski skoki (M), srednja skakalnica (HS-100 m)

Slovenski športnice in športniki, ki zastopajo Slovenijo na 43. svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah Planica 2023 (vredno jih je podpreti):

Smučarski skoki:

Moški: Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos

Ženske: Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič

Smučarski teki:

Moški: Miha Šimenc, Vili Črv, Anže Gros, Izidor Karničar, Boštjan Korošec, Miha Ličef in Jošt Mulej;

Ženske: Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič in Lucija Medja.

Nordijska kombinacija:

Moški: Gašper Brecl, Erazem Stanonik, Matic Garbajs, Matic Hladnik in Matija Zelnik;

Ženske: Ema Volavšek, Silva Verbič in Teja Pavec

In še to! Če si še niste zagotovili vstopnice za ogled SP, to še vedno lahko storite, preko te povezave – VSTOPNICE. Mogoče pa jih je kupiti, in sicer pri vstopni točki na prizorišče na Ledinah (Rateče)./Objavo pripravila: J. T. in A.T.S/