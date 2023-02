Najbolj popularnih reperjev na svetu Central Cee se bo »oglasil« tudi v Ljubljani

Ljubljana, 24. februar 2023 – V Ljubljani bo 31. marca v okviru svetovne turneje nastopil eden najbolj popularnih reperjev na svetu Central Cee, in sicer v hali L56 – novem družabnem središču industrijske cone Litostroj v Šiški – sporoča Agencija Ekskluzivno.

Central Cee je prava senzacija na globalni sceni, ta hip eden izmed najbolj popularnih reperjev na svetu in rekorder v prodaji koncertov, saj so razprodani v le nekaj minutah. Na letošnjih BRIT Awards je bil Central Cee nominiran za dve nagradi, za najbolj prestižno- za izvajalca leta in za najboljšega reperja leta in se hkrati ponaša s kar 2 milijardama prenosov svojih pesmi.

Reper je v tem trenutku vroča roba in podira rekorde na Youtube ter Spotify. Njegov videospot “Let Go” je v manj kot enem mesecu zbral že več kot 37 milijonov ogledov ter 150 milijonov streamov, hit “Doja” pa bo kmalu podrl 100 milijonov ogledov ter 350 milijonov streamov.

OFFLINE Festival je najbolj odmeven festival elektronske glasbe in hip hopa pri nas. Prvič se je zgodil avgusta lansko leto, ko ga je obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Avstrije, pod odrom v prvi vrsti pa je bilo opaziti tudi zastave iz Združenega kraljestva.

Letos se bo zgodil kar niz ogrevalnih OFFLINE eventov, ki se začnejo že marca in se bodo stopnjevali vse do glavnega OFFLINE Festivala.

Kdo je Central Cee? – Central Cee je najbolj priljubljen raper v Združenem kraljestvu, ki uživa mednarodno slavo in se ponaša z navdušujočimi 2 milijardami globalnih prenosov. Kar 65 % oboževalcev Central Ceeja se nahaja zunaj Združenega kraljestva, le ta pa se redno uvršča na lestvice po vsem svetu.

V začetku leta 2021 je Central Cee izdal svoj debitantski mikstejp Wild West, ki je požel navdušenje kritikov in komercialni uspeh. Wild West je postal najbolje prodajani britanski debitantski album leta 2021 z dvema singloma na vrhu lestvice Top Ten in tremi singli na vrhu lestvice Top 20 v Združenem kraljestvu. Prinesel mu je dve nagradi GRM Daily Awards za najboljšega moškega izvajalca in novega izvajalca leta, poleg tega pa je bil nominiran za tri nagrade Brit, da ne omenjamo, da je bila njegova glavna turneja v Veliki Britaniji leta 2021 razprodana v samo dveh minutah.

V letu, ko je nepričakovano postalo nekaj običajnega, je Central Cee poskrbel, da se je njegovo ime slišalo. Njegova uspešnica “Obsessed With You” je postala viralna uspešnica. Na lestvici UK Official Top 10 je bil več kot 11 tednov in je zbral več kot 200 milijonov + prenosov po vsem svetu.

Njegov drugi mikstejp 23 je izšel v začetku leta 2022 in se je takoj uvrstil na prvo mesto Official Chart UK. 23 je ambiciozen album, kjer se je Cee usmeril v svetovno slavo. Posnel je številne duete, med drugim z italijanskimi glasbeniki Rondodasosa, francoskimi Freeze Corleone in španskimi Morad.

S singom Doja je dosegel svetovni uspeh. Skladba je pomenila velik trenutek, saj je Central Cee postal prvi britanski izvajalec, ki mu je videospot režiral kultni Cole Bennett, ki ga je gostil na priljubljenem kanalu Lyrical Lemonade.

Do danes je skladba “Doja” dosegla skoraj 100 milijonov ogledov. Pesem je postala svetovna uspešnica, ki je dosegla najvišja mesta na lestvicah v UK, Avstraliji, Nemčiji, Beneluksu in drugih državah ter dosegla 10 najboljših dnevnih predvajanj na Spotifyju na 21 trgih. Pesem se je uvrstila na lestvico Global Top 100 Shazama, dosegla 19. mesto na Billboardovi lestvici Global 200 songs in raztrgala TikTok z več kot 1,5 milijona ustvarjenih videoposnetkov.

24-letni umetnik se je s tem zagonom odpravil na turnejo “Still Loading World Tour” v Ameriki in Evropi.

Manager Lil Pumpa je nastop v Sloveniji označil za najboljši show v celi evropski turneji in čestital organizatorjem Offline festivala za izjemno produkcijo in efekte. Le-ti obljubljajo, da bodo njihovi dogodki ostali na najvišjem organizacijskem nivoju pri nas.

OFFLINE Festival je lani postregel s kar dvema odroma – mainstage areno in techno areno, z izjemno produkcijo in pirotehniko, ki se lahko kosa z največjimi festivali na svetu in zvenečimi imeni iz sveta rapa, EDM-a ter elektronske glasbe.. Zvezdi lansko leto sta bila megazvezdnika Lil Pump in Morten, desna roka Davida Guette, obiskovalce pa je zabavalo tudi več kot 30 techno, EDM in house didžejev v dveh arenah.

Organizatorji OFFLINE Festivala so razkrili, da bo nastop Central Cee obogaten tudi z nastopom številnih DJ-ev in opozarjajo, da bo dogodek zagotovo v hipu razprodan, zato si pravočasno zagovorite vstopnice – AKTIVNA POVEZAVA./LN/Foto: press Agencija Ekskluzivno