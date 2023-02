Kdo se mora opravičevati izbrisanim, če se že mora?!

Ljubljana, 26. februar 2023 – Danes, 26. februarja, bo minilo 31 let, ko naj bi Slovenija iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisala 25.671 ljudi, drugih narodnosti iz republik razpadle Jugoslavije, a živečih v Sloveniji. Izbris se je zgodil leta 1992, ko je takratno Ministrstvo za notranje zadeve izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev predstavnike nekdanjih republik Jugoslavije, ki so živeli v Sloveniji, rekoč, da za državljanstvo niso zaprosili. Mnogi si zaradi tega izbrisa niso mogli državljanstva Slovenije pridobiti, in sicer zato ne, ker naj ne bi bili obveščeni, da morajo za državljanstvo v novi državi zaprositi, če želijo v Sloveniji živeti kot državljani in ne kot tujci. Vlog za državljanstvo pa niso (naj ne bi) mogli oddati, ker je bila njihova vloga za državljanstvo zavrnjena, zavržena ali pa je bil postopek pridobitve državljanstva ustavljen iz drugih razlogov.

Na ta način jim je bil odvzet status stalnih prebivalcev v Sloveniji. Še več! S tako neopredeljenim statusom so izbrisani prebivalci izgubili svoj pravni status in z njim povezane ekonomske, zdravstvene in socialne pravice. Zanje pa je začel veljati zakon o tujcih, torej so bili obravnavani kot tujci, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji. Med izbrisanimi so bile tudi v Sloveniji rojene osebe. To krivico izbrisanim je država Slovenija po dolgih pravdanjih v Sloveniji in pod pritiskom evropskega sodišča za človekove pravice le uredila, a je madež ostal, da je Slovenija bila uvrščena med velike kršiteljice človekovih pravic.

Kot je znano je Evropsko sodišču za človekove pravice razsodilo (leta 2012), da je bil izbris in Republike Slovenije kršitev in ji naložilo, naj izbrisanim povrne nezakonito odvzet status stalnih prebivalcev ter, da jim mora izplačati odškodnino.

Zato je Slovenija konec leta 2013 sprejela zakon o odškodninah za izbrisane in z njim določila, da posameznemu upravičencu po zakonu za vsak mesec izbrisa pripada odškodnina v višini 50 evrov.

Pri tem velja dodati, da je odbor ministrov Sveta Evrope za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice leta 2016 ugotovilo, da je Slovenija z zakonom o povračilu škode izbrisanim zadostila zahtevam, ki so izhajale iz sodbe Kurić proti Sloveniji, kar je bila osnova za ureditev neustreznega stanja za izbrisane prebivalce Slovenije iz nekdanjih republik razpadle Jugoslavije, ki si niso mogli urediti statusa bivanja v Sloveniji.

Torej, če povzamemo. Dejstvo je, da je država Slovenija s svojimi postopki preprečila ureditev statusa 25.671 ljudem (to je njeno priznanje, kar velja upoštevati, kot verodostojno dejstvo), ki so bili leta 1992 izbrisani, kar tudi pomeni, da mora to stanje urediti ter, da je pravno gledano pravnomočno odgovorna za storjena dejanja kršitve človekovih pravic izbrisanim.

In še to! Če je kdo kriv za kršenje človekovih pravic izbrisanih, so to politiki, tisti politiki, ki so Sloveniji vladali, ko je do kršitev prišlo, kar pomeni, da se natančno ve, kdo so ti politiki bili.

Neizpodbitno dejstvo pa je tudi, da za dejanja izbrisa niso krivi Slovenci, ker na te postopke kršitev pravic ljudem, ki si niso mogli (nekateri tega tudi niso hoteli) zagotoviti ustreznega statusa, niso vplivali. Zato jih nihče, prav nihče, nima pravice obtoževati, da so komur koli škodovali s svojimi odločitvami, ker teh ni bilo!

To pa pomeni, da se Slovenci, povezano z izbrisanimi, nimajo česa sramovati kaj šele komu zato opravičevati. Je pa res, da morajo narejene neumnosti politikov kot davkoplačevalci plačati. Žal!

Ob tem velja dodati, da je Slovenija zaradi svojih politikov morda res kršila pravice delu svojega priseljenega prebivalstva leta 1992, je pa res tudi to: