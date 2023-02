SP v nordijskem smučanju Planica 2023: Slovenija do prve medalje; danes osvojeni štirje kompleti medalj

Planica, 26. februarja 2023 – Slovenija je na Svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023 na tekmi v skokih mešanih ekip osvojila prvo medaljo, in to bronasto.

Osvojili so jo Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec in Anže Lanišek, ki so tako zelo navdušili številne gledalce pri malih ekranih in maloštevilne pod Poncami. No, lahko bi bilo še bolje, če bi ne spodletelo Emi Kline, ki je bila tokrat naš najslabši člen saj je skočila v prvi seriji 88 m v drugi pa 91 m, a sta bili njeni konkurentki iz nemške in norveške ekipe tokrat pač boljši.

O dobitnikih medalj so ves čas odločale le reprezentance Nemčije, Novaške in Slovenije.

Tokrat so bili Nemci (Freitag/Geiger/Althaus/Wellinger) pač najboljši in s 1017,2 točkami osvojili naslov svetovnih prvakov. Srebrno medaljo je osvojila reprezentanca Norveške (Stroem/Forfang/Bjoerseth/Granerud), ki je bila za 12,7 točke (zbrali so 1004,5 točke) slabša od Nemcev. Tretje mesto pa je, kot že rečeno, osvojila reprezentanca Slovenije ki za prvim mestom zaostala za 16,8 točke, zbrala ji je skupaj 1000,4.

Danes so se za medalje pomerili tudi tekači in kombinatorci.

Smučarski tek – ekipni sprint (Ž) – Švedski ženski dvojec Jonna Sundling-Emma Ribom je osvojil zlato medaljo, srebrno sta za Norveško osvojili Anna Kjersti Kalva in Tiril Udnes Weng. Bronasto medaljo Američanki Jessie Diggins in Julia Kern. Slovenska dvojica v postavi Eva Urevc-Anja Mandeljc je osvojila osmo mesto.

Smučarski tek – ekipni sprint (M) – V moški konkurenci je slavil Norveški dvojec Pal Golberg in Johannes Hösflot Klaebo. Srebrna medalja je pripadla Italijanoma Francescu De Fabianiju in Federicu Pellegrinu. Brnasta medalja pa Francozoma Renaudu Jayu in Richardu Jouveu. Slovenija je z Vilijem Črvom in Miho Šimencem osvojila le 14. mesto

Kombinacija – Norveški kombinatorci v sestavi Oftlebro, Hagen, Hansen in Riiber so zmagali na mešani ekipni tekmi in osvojili naslov svetovnih prvakov. Drugi so bili Nemci v sestavi Geiger, Nowak, Arbruster in Schmid, tretji pa so bili kombinatorci Avstrije v sestavi Rettenegger, Slamik, Hirner in Lamparte). Slovenija je osvojila zadnje, osmo mesto, in sicer v sestavi Verbič, Garbajs, Brecl in Volanšek.

Današnji dobitniki medalj so osvojili:

Dobitniki medalj – skoki mešena ekipa:

Nemčija (Freitag/Geiger/Althaus/Wellinger) 1017,2 točk; Norveška (Stroem/Forfang/Bjoerseth/Granerud)1004,5 točk SLOVENIJA (N. Križnar 101,0/101,0; T. Zajc 96,6/103,0; E. Klinec 88,0/91,0; A. Lanišek 100,0/98,0) 1000,4 točk

Dobitniki medalj: smučarski tek – ekipni sprint (Ž):

1. Švedska (Jonna Sundling, Emma Ribom) 19:40,73

Norveška (Anna Kjersti Kalva, Tiril Udnes Weng) + 2,42

3. ZDA (Jessie Diggins, Julia Kern)+ 5,33

8. SLOVENIJA (Anja Mandeljc, Eva Urevc)+ 1:01,43

Dobitniki medalj: smučarski tek – ekipni sprint (M):

Norveška (Pal Golberg, Johannes Hösflot Klaebo) 17:28,14 Italija (Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino) + 2,48

3. Francija (Renaud Jay, Richard Jouve)+ 16,48

14. SLOVENIJA (Vili Črv, Miha Šimenc)+ 1:26,93

Dobitniki medalj v kombinaciji:

Norveška – Oftlebro/Hagen/Hansen/Riiber ( 37:38,2) Nemčija – Geiger/Nowak/Arbruster/Schmid (+47,8)

3. Avstrija – Rettenegger/Slamik/Hirner/Lamparter (+1:00.0)

8. SLOVENIJA – Verbič/Garbajs/Brecl/Volanšek (+7:10,3)

Kaj se bo dogajalo jutri, 27. februarja, v Planici…

Na sporedu so le treningi

Slovenski športnice in športniki, ki zastopajo Slovenijo na 43. svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah Planica 2023 (vredno jih je podpreti):

Smučarski skoki:

Moški: Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos

Ženske: Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič

Smučarski teki:

Moški: Miha Šimenc, Vili Črv, Anže Gros, Izidor Karničar, Boštjan Korošec, Miha Ličef in Jošt Mulej;

Ženske: Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič in Lucija Medja.

Nordijska kombinacija:

Moški: Gašper Brecl, Erazem Stanonik, Matic Garbajs, Matic Hladnik in Matija Zelnik;

Ženske: Ema Volavšek, Silva Verbič in Teja Pavec

In še podatek, če si še niste zagotovili vstopnice za ogled SP, to še vedno lahko storite, preko te povezave – VSTOPNICE. Mogoče pa jih je kupiti tudi na prizorišču (pred vstopom v Planico) na Ledinah (Rateče).