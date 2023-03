Največje poslabšanje finančnega položaja pri slovenskih gospodinjstvih je v najemniških stanovanjih

Ljubljana, 4. marec 2023 – Kot kaže statistična analiza SURS sta v Sloveniji deleža gospodinjstev, ki so finančno shajala brez težav, in tistih, ki so težko shajala, skoraj izenačila. Z življenjem in finančnim stanjem gospodinjstva so bili najbolj zadovoljni terciarno izobraženi, najbolj osamljeni pa so bili mladi.

Skoraj četrtini gospodinjstev dohodek zrasel

Približno četrtina (24 %) gospodinjstev je ocenila, da se je njihov skupni neto dohodek v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem zvišal, po drugi strani pa je desetina (10 %) gospodinjstev poročala o znižanju svojega dohodka. V primerjavi z letom prej se je delež prvih povečal za 7 odstotnih točk, delež drugih pa zmanjšal za 4 odstotne točke.

Najpomembnejši razlogi za zvišanje dohodka so bili dvig plače (26 %) in drugi razlogi (24 %), za znižanje dohodka pa drugi razlogi (27 %) in znižanje plače (18 %).

Težave z odplačilom najemnine v skoraj četrtini gospodinjstev v najemniških stanovanjih

V nekaj več kot tretjini gospodinjstev (36 %), v katerih se je dohodek znižal, to ni vplivalo na življenjski standard gospodinjstva. V preostalih gospodinjstvih so se prilagodili tako, da so zmanjšali izdatke (56 %) ali uporabili prihranke (22 %).

Nepričakovanih izdatkov v znesku 700 EUR si ne bi moglo privoščiti 45 % gospodinjstev. Težave z odplačilom najemnine je imelo 23 %, z odplačilom nestanovanjskega kredita 13 %, z odplačilom stanovanjskega kredita pa 6 % gospodinjstev, ki so imela tovrstne stroške.

Delež gospodinjstev, ki so finančno shajala brez težav, skoraj enak tistim, ki so težko shajala

Le za 2 odstotni točki več je bilo gospodinjstev, ki so skozi mesec shajala lahko oz. zelo lahko (23 %), v primerjavi s tistimi, ki so shajala težko oz. zelo težko (21 %). Razlika med skupinama se je počasi zmanjševala – pred letom dni je znašala 8 odstotnih točk v prid prve, takih je bilo 26 % gospodinjstev. Delež tistih, ki so shajala težko oz. zelo težko, se je v enem letu povečal za 3 odstotne točke, tistih, ki so shajala lahko oz. zelo lahko, pa je za prav toliko upadel.

Med najemniki večji delež gospodinjstev, ki so težko shajala

V primerjavi z letom prej se je finančni položaj najbolj poslabšal gospodinjstvom v najemniških stanovanjih. Med njimi je bilo 13 % gospodinjstev, ki so shajala lahko oz. zelo lahko, tistih, ki so shajala težko oz. zelo težko, pa je bilo za 23 odstotnih točk več, 37 %. Delež teh se je v enem letu povečal za 12 odstotnih točk. Med uporabniki stanovanj je težko oz. zelo težko shajala nekaj manj kot četrtina gospodinjstev (23 %), med lastniki pa nekaj več kot šestina (18 %).

Z življenjem bolj zadovoljni bolj izobraženi

Visoko zadovoljni z medosebnimi odnosi (ocena 8 ali več na lestvici od 0 do 10) sta bili dve tretjini prebivalcev, z življenjem 46 %, s finančnim stanjem gospodinjstva pa nekaj več kot četrtina (27 %). Po drugi strani pa je bilo nizko zadovoljnih (ocena 2 ali manj) s finančnim stanjem gospodinjstva 12 %, z življenjem 5 %, z medosebnimi odnosi pa 2 % prebivalcev.

Bolj izobraženi so bili bolj zadovoljni z življenjem in finančnim položajem. Med terciarno izobraženimi je bilo visoko zadovoljnih z življenjem 64 %, 25 odstotnih točk več kot med nižje izobraženimi, visoko zadovoljnih s finančnim stanjem pa 43 %, 22 odstotnih točk več kot med nižje izobraženimi.

Najpogosteje osamljeni mladi

Ves čas ali večino časa je bilo v obdobju pred anketiranjem osamljenih 9 % prebivalcev, 71 % pa jih je osamljenost čutilo redkokdaj ali nikoli. Najpogosteje so bili osamljeni mladi (16–34 let). Pri tej skupini se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem tudi najbolj povečal delež osamljenih ves čas ali večino časa, in sicer za 5 odstotnih točk, na 13 %.

Srečo je v obdobju pred anketiranjem čutilo ves čas ali večino časa 57 % prebivalcev, redkokdaj ali nikoli pa 12 %. Najmanj pogosto so bili srečni v najstarejši starostni skupini (55 let ali več); v njej je srečo čutila ves čas ali večino časa polovica prebivalcev. Pri mladih (16–34 let) se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 10 odstotnih točk zmanjšal delež tistih, ki so bili srečni ves čas ali večino časa (na 60 %), za 7 odstotnih točk pa povečal delež tistih, ki so bili srečni redkokdaj ali nikoli (na 14 %)./LN/Vir: SURS/