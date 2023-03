SP Planica 2023 – Slovenski skakalci Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek zlati na ekipni tekmi

Planica, 4. marca 2023 – Na Svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah – Planica 2023 so naši skakalci Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek dosegli izjemen uspeh, saj so si zagotovili zlato medaljo in naslov svetovnih prvakov na veliki skakalnici (HS-138 m). Srebrno medaljo so osvojili skakalci Norveške – Forfang, Sundal, Lindvik in Granerud, bronasto medaljo pa reprezentanca Avstrije – Tschofenig, Hayboeck, Horl in Kraft.

Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav vse pa so osvojili skakalci in skakalke. Kot se ve, so današnjo ekipno zlato medaljo naši skakalci in skakalke dopolnili z zlato medaljo Timija Zajca, ki jo je osvojil včeraj, 3. marca, na isti napravi – skakalnici (HS-138 m), kot današnja zlata ekipa. Pred tem, 26. februarja, pa so si banjaste medalje okoli vratu nadeli še slovenski predstavniki po mešani ekipni tekmi, in sicer Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec in Anže Lanišek.

Za Slovenijo je osvojitev današnje ekipne zlate (zlatih) medalje to že peto v zgodovini SP v nordijskem smučanju in tretja na moških ekipnih tekmah po Oberstdorfu 2005 in Oslu 2011.

Več o drugih današnjih tekmovanjih, ki so se danes odvijala na SP v nordijskih disciplinah Planica 2023, najdete na tej POVEZAVI.

S tem je končan skakalni del svetovnega prvenstva, jutri bo na sporedu le še kraljevska tekaška preizkušnja na 50 km za moške v klasični tehniki in s tem konec uspešnega SP Planica 2023. V športu zagotovo!.

Slovenski športnice in športniki, ki zastopajo Slovenijo na 43. svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah Planica 2023:

Smučarski skoki:

Moški: Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos

Ženske: Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič

Smučarski teki:

Moški: Miha Šimenc, Vili Črv, Anže Gros, Izidor Karničar, Boštjan Korošec, Miha Ličef in Jošt Mulej;

Ženske: Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Klara Mali, Nika Ljubič in Lucija Medja.

Nordijska kombinacija:

Moški: Gašper Brecl, Erazem Stanonik, Matic Garbajs, Matic Hladnik in Matija Zelnik;

Ženske: Ema Volavšek, Silva Verbič in Teja Pavec/LN/