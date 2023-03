Y Combinator razglasil Bellabeat za eno najuspešnejših podjetij v letu 2023

San Francisco, ZDA, 6. marce 2023 – Iz podjetja Bellabeat, ki je vodilno podjetje za zdravstveno in wellness tehnologijo sporočajo, da bilo to imenovano za eno najboljših podjetij Y-Combinatorja. Y-Combinator je najbolj cenjen zagonski pospeševalnik na svetu, ki je podpiral podjetja, ocenjena na več kot 500 milijonov dolarjev, kot so Airbnb, Stripe, Reddit in Dropbox.

S tem priznanjem je slovensko-hrvaško podjetje Bellabeat, katerga sta soustanovitelja Urška Sršen in Sandro Mur, ki s svojimi izdelki določa nove trende, bilo prepoznano kot vodilno v zdravstveni in wellness tehnologiji.

“Navdušeni smo, da smo leta 2023 imenovani za eno najboljših podjetij Y-Combinatorja,” je dejala Urška Sršen, soustanoviteljica podjetja Bellabeat. “To priznanje je potrditev napornega dela in prizadevanja ekipe Bellabeat ter naše predanosti opolnomočenja žensk, da bi lahko prevzele nadzor nad svojim zdravjem in počutjem. Veselimo se, da bomo na tem področju še naprej premikali meje in dosegli še več žensk,” je dejala Urška Sršen.

Bellabeatovo delo je pritegnilo pozornost tudi leta 2022, ko je med mnogimi nagradami Bellabeat prejel odmevno nagrado Time’s Best Invention 2022, poleg nje pa je prejel tudi priznanje Best smart jewellery by Business Insider in BIG SEE Award – nagrado za oblikovanje pametnega nakita Ivy.

Izdelki Bellabeat so zasnovani za opolnomočenje žensk, da lahko s personaliziranimi vpogledi v svoje zdravstveno počutje prek pametnih izdelkov in mobilnih aplikacij prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem.

Bellabeatovi izdelki so najljubši wellness pripomočki tudi mnogih zvezdnikov, med njimi so Olivia Culpo, Amanda Seyfried in Chiara Ferragni, na družbenih omrežjih pa so jih predstavili Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Gabrielle Union, Fergie, Lily Aldridge, Ashley Graham, Jennifer Aniston.

Bellabeat je vodilno podjetje za wellness tehnologijo, ki se osredotoča na opolnomočenje žensk. Ustanovljeno je bilo leta 2014, potem ko je na Y-Combinatorju osvojilo nagrado “Top 3 Startup” v svoji kategoriji in leta 2015 nagrado Europas “Best Health Startup”. Bellabeat izdeluje tehnološko najnaprednejšo senzorsko in programsko tehnologijo, ki spremlja celovite podatke o dobrem počutju, da bi ženskam pomagala optimizirati njihov napredek z razumevanjem lastnih podatkov in upoštevanjem smernic za njihovo izboljšanje. Posledica vsega tega so hiperpersonalizirana priporočila, ki temeljijo na podatkih, zbranih s celodnevnim spremljanjem zdravja, da lahko uporabniki hitreje dosežejo želeno psihofizično stanje – postanejo najboljša verzija samega sebe. Bellabeat je doslej prodal več kot 2 milijona svojih naprav in ima na svoji platformi več kot 8 milijonov uporabnikov. Podjetje ima sedež v San Franciscu, pisarne v Veliki Britaniji, na Hrvaškem in v Aziji z več kot 100 zaposlenimi in trenutno pospešeno rastjo 20 % mesečno.