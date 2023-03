500 prostovoljcev na pogorelem Krasu posejalo 300 kilogramov semen medovitih dreves

Lukovica, 8. marec 2023 – Več kot 500 slovenskih čebelarjev in HOFERjevih sodelavcev se je prejšnji konec tedna zbralo na Krasu, kjer so s sejanjem avtohtonih medovitih dreves, s čimer so želeli prispevati k obnovi pogorelega Krasa in tako zagotovili hrano za čebele v prihodnosti.

V okviru projekta Skrbimo za medeno prihodnost HOFER vsako pomlad tradicionalno krepi svoje aktivnosti za ohranitev čebel. Tako so se letos sodelavci HOFERja in njihove družine pridružili Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) in Zavodu za gozdove Slovenije pri sejanju medovitih dreves na lani pogorelem Krasu. Več kot 500 prostovoljcev je v enem dopoldnevu na območju Mirenskih borov posejalo 300 kilogramov semen medovitih dreves na 20 hektarjih pogorelega gozda in tako pripomoglo k ponovni rasti gozda na Krasu in prihodnosti čebel.

Hofer Čebelarski zvezi Slovenije še 5.000 evrov donacije

To je bila le prva v nizu letošnjih aktivnosti HOFERja, ki med drugim že vrsto let sodeluje s ČZS. Tej je ob akciji na Krasu predal tudi donacijo v višini 5.000 evrov za podporo Dnevu sajenja medovitih rastlin. »S sejanjem slovenskih avtohtonih medovitih rastlin bomo poskrbeli za čisto in cvetoče okolje, ki bo koristilo čebelam in drugim opraševalcem. Od čebel je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane. Čebele oprašijo 30 % vseh rastlin, skupaj z ostalimi opraševalci 70 %, in kar do 90 % sadnih dreves.« je ob prejemu donacije poudaril Boštjan Noč, predsednik ČZS.

Dve sončnici za vsakega Slovenca

Da bo prihodnost še naprej medena, je skrb za čebele treba privzgojiti čim več ljudem. Korak k uresničitvi tega cilja je tudi sajenje medovitih rastlin. Zato bo ob dnevu sajenja medovitih rastlin, ki bo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, letos potekal že drugič, 25. marca, Hofer obdaril kupce ter svoje sodelavce z več kot 95.000 vrečkami semen medovitih sončnic. To pomeni, da bo mednje razdelil skoraj 4 milijone semen sončnic, kar sta skoraj 2 sončnici za vsakega Slovenca.

Iz Hoferja še sporočajo, da se zavedajo, da bi brez čebel trgovske police samevale, zato so jih že leta 2014 postavili v središče svojega trajnostnega projekta – Skrbimo za medeno prihodnost, ki ga izvajajo v sklopu lastne iniciative Danes za jutri. Srce projekta predstavlja HOFERjev raziskovalni čebelnjak v upravno-logističnem centru v Lukovici. Gre za ekološki učni čebelnjak v Sloveniji, ki ga uporablja Čebelarska zveza Slovenije za praktična izobraževanja in usposabljanja ter raziskovanje. V njem prebiva 20 čebeljih družin kranjske sivke, za katere skrbijo sodelavci Čebelarske zveze Slovenije. Lani so v Hoferjevem čebelnjaku pridelali 80 kilogramov gozdnega medu, ki je na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejem AGRA prejel srebrno medaljo. In še to, da bo Hofer ta med v maju, ob svetovnem dnevu čebel, razdelil med sodelavke in sodelavce, je še zapisano v sporočilu za javnost./LN/ foto: press Hofer/