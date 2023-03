Danes, 10. marca, se bo v Kranjski Gori ponovno zgodil Grubin memorial in nato še 62. Pokal Vitranc ter Zabava zime

Kranjska Gora, 10. marec 2023 – Da se ve, tudi letos, danes, 10. marca se bo v Kranjski Gori ponovno zgodil Grubin memorial z dobrodelnim veleslalomom s smučarskimi zvezdami in velikim koncertom BIG FOOT MAME, kot uvod v 62. Pokal Vitranc – ta bo na sporedu 11. in 12. marca. Kot je znano, je memorial posvečen v spomin na Draga Grubelnika, alpskega smučarja, ki je leta 2015 tragično preminil v prometni nesreči.

Vsa zbrana sredstva iz štartnin in donacij letošnjega Grubnega memoriala bodo namenjena za deklico Brino, ki se od rojstva bori s cerebralno paralizo in njeno družino.

Dan zatem, in sicer 11. in nato še 12. marca, pa se bodo v Kranjski Gori zbrali najboljši smučarji sveta na 62. Pokalu Vitranc. Pokal Vitranc je danes ena izmed največjih, najbolje organiziranih in najbolj obiskanih tradicionalnih športnih prireditev v Sloveniji in v osrednjem delu Evrope.

ZABAVA ZIME – Nepogrešljivi del Pokala Vitranc je Zabava zime, ki bo letos potekala na novem prizorišču – prireditveni ploščadi med hotelom Kompas in Ramada Resort hotelom. Najmlajši se bodo najprej lahko zabavali ob nastopih mladih pevcev in pevk glasbenega studia Osminka in ob gledališki predstavi Lisjak Foxy in Olimpijski zaklad ter ob vragolijah cirkuške skupine Fuskabo s Tamio Šeme.

Ob zvokih violine mojstrice Maše Golob in DJ Knehtla se bo letos pričakalo žrebanje štartnih številk in podelitev nagrad najboljšim s sobotne tekme, ki mu bo sledil koncert vsestranskega umetnika Klemena Slakonja z bandom. Dodobra razgreto množico pod odrom pa bo še bolj razvnel Hamo s slovensko glasbeno skupino Hamo&tribute2love.

PROGRAM PO PREDVIDENI ČASOVNICI

16.30 – Glasbeni studio Osminka

17.00 – Foksi in Olimpijski zaklad

17.45 – DJ Knehtl, Maša Golob na električni violini in Cirkus Fuskabo s Tamio Šeme

18.45 – Uradna podelitev pokalov sobotne tekme

19.00 – Javno žrebanje štartnih številk za VSL 12.3.2023

19.45 – Klemen Slakonja z bandom

21.15 – Hamo & Tribute2love

Zdaj veste, kaj vas čaka prihodnji teden v Kranjski Gori, kar pomeni, da že zdaj lahko načrtujete, kam se lahko odpravite konec prihodnega tedna. Eni pravijo, dobrodelno bo, drugi zabavno bo in tretji pa, da bo tam športni dogodek. In vsi imajo prav!/LN/