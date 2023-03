Medletna rast stroškov dela na skupni ravni največja v zadnjih nekaj letih

Ljubljana, 10. marec 2023 – Stroški dela v Sloveniji za dejansko opravljeno delovno uro so se v medletni primerjavi na skupni ravni občutno zvišali pravi statistična analiza SURS. Najbolj so se dvignili v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v prometu in skladiščenju.

Stroški dela občutno narasli

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v zadnjem lanskem četrtletju povprečno za 11,9 % višji kot v istem obdobju leto prej (v 3. četrtletju lani so se na letni ravni zvišali za 1,5 %). Plače za tovrstno delovno uro so se dvignile za 11,2 %, drugi stroški dela pa za 14,9 %. Rast je bila posledica višjih stroškov dela in manj dejansko opravljenih delovnih ur.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se najizraziteje zvišali v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 17,5 %), sledili sta dejavnosti promet in skladiščenje (za 16,7 %) ter gostinstvo (za 15,9 %). Po drugi strani so se znižali le v izobraževanju (za 0,2 %).

V 3. lanskem četrtletju povsod v EU rast stroškov dela

Po podatkih Eurostata so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2022 v vseh državah članicah EU višji kot v istem obdobju leto prej (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena). Zvišanje je bilo najizrazitejše v Bolgariji (za 15,5 %), sledili sta Madžarska (za 13,8 %) in Litva (za 13,5 %). Na ravni EU so ti stroški v opazovanem obdobju zrasli za 3,5 %, v evrskem območju pa za 2,9 %; v Sloveniji so bili višji za 2,0 %./LN/ Vir: SURS/

Indeks stroškov dela, Slovenija

2020 2021 2022 indeks

(enako obdobje prejšnjega leta = 100) I–III 105,4 111,4 100,8 IV–VI 108,8 103,6 103,4 VII–IX 101,8 106,0 101,5 X–XII 103,6 105,1 111,9

Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.