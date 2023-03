Švicarju Odermattu prvi veleslalom Kranjske Gore, Žanu Kranjcu 5. mesto, Hadalinu 17.

Kranjska Gora, 11. marec 2023 – Kot vse kaže, je svetovni in olimpijski prvak Švicar Marco Odermatt smučar, ki mu trenutno ni para. V Kranjski Gori namreč Odermatt nadaljuje zmagoviti niz. Vodilni po prvi vožnji Marco Odermatt je v drugi vožnji na podkorenski strmini zadržal 23 stotink prednosti in dosegel svojo 12. zmago v veleslalomu in 21. v svetovnem pokalu.

Naš Žan Kranjec je s 5. mestom ostal brez tako želenih prvih stopničk v Podkorenu, potem ko je bil drugi po 1. vožnji. V nedeljo sledi druga tekma 62. pokala Vitranc.

V finalu je nastopil je ob Žanu Kranjcu tudi Štefan Hadalin, ki se je z 29. časom v drugi vožnji prebil v finalno vožnjo. Hadalin je izkoristil ugodno startno številko in se je s tekočo vožnjo brez vidnih napak zasidral v vodstvu, pridobil je kar 17 mest.

Sodeč po posnetkih, ki si jih lahko ogledate, organizatorji 62, Pokala Viranc dokazujejo, kako se organizira velika športna prireditev. Tako pač delajo tisti, ki znajo.

V Kranjski Gori temperatura ni prav prijazna za organizatorje, a ti zatrjujejo, da bodo nemoteno izpeljali tudi nedeljsko tekmo./JT in ATS/ Foto: J. Temlin/

Nedelja 12. marec 2023 – Tekmovalna proga Podkoren

09:30 Veleslalom – 1. tek

12:30 Veleslalom – 2. tek

Po tekmovanju – razglasitev zmagovalcev v ciljni areni

Končni vrstni red današnje tekme v veleslalomu:

1. M. Odermatt (Švi) 2:16,65

2. A. Pinturault (Fra) 2:16,88

3. H. Kristofferson (Nor) 2:17,02

4. S. Brennsteiner (Avt) 2:17,37

5. Ž. KRANJEC (SLO) 2:17,69

6. G. CAVIEZEL ŠVI 2:17,76

7. L. Meillard (Švi) 2:18,13

8. L. Braathen (Nor) 2:18,33

9. M. Schwarz (Avt) 2:18,44

10. L. De Aliprandini (Ita) 2:18,79

17. S. HADALIN (SLO) 2:19,67

SKUPNI VRSTNI RED – Veleslalom (8/10):

1. M. ODERMATT ŠVI 640 točk

2. H. KRISTOFFERSEN NOR 500

3. Ž. KRANJEC SLO 390

31. Š. HADALIN SLO 43

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (33/38):

1. M. ODERMATT ŠVI 1.726 točk (že dobitnik velikega kristalnega globusa)

2. A. A. KILDE NOR 1.240

3. H. KRISTOFFERSEN NOR 934

12. Ž. KRANJEC SLO 390

73. M. HROBAT SLO 73

76. M. ČATER SLO 70

80. Š. HADALIN SLO 65

No in današnji dan, 11. marec, si ga velja zapomniti tudi zaradi izjemnih dosežkov naših športnikov, in sicer so ti bili naslednji:

Kolesarstvo – Tadej Pogačar, kolesar ekipe UAE Emirates, je dobil tudi kraljevsko, 7. etapo dirke Pariz- Nica in je pred tem, da to dirko tudi dobi.

Kolesarstvo – Primož Roglič je na pragu skupne zmage na dirki svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja in je zabeležil še trejo zmago na tej dirki.

Skoki – Lanišek je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala norveške turneje v Oslu. Lanišek preskočil vso konkurenco in dosegel peto zmago v svetovnem pokalu v karieri.

Skoki – Na ženski tekmi v skokih v Oslu je zmagala Ema Klinec na prvi od dveh tekem smučark skakalk v Oslu osvojila drugo mesto.

Atletika – Kristjan Čeh je zmagal na atletskem evropskem pokalu v Leirii na Portugalskem v metu diska z najboljšim izidom sezone na svetu, 68,30 metra.