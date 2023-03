Slovenija, 12.marec 2023 – Golobova vlada bo sprejemala nizko kvalificirane delavce brez znanja slovenščine – bo slovenski delavec postal le drugorazredni plačevalec socialnih prispevkov za druge?

V zadnjem tednu so se v Sloveniji začeli odvijati dogodki, ki bi lahko kmalu vodili k padcu te države na vseh ravneh.

S spreminjanjem delovne zakonodaje s strani Goloba in Co., ki bo pripeljala manj kvalificirane delavce v Slovenijo, se kaže popolna indiferentnost do slovenskega delavca in njegovih zgodovinskih pravic.

Še več. Z nižanjem zahtev do delavskih migrantov v Slovenijo, predvsem kar zadeva njihovo znanje slovenskega jezika, katerega jim ni treba obvladati, se kažejo tendence po izrinjanju slovenskega delavca, njegove suverenosti in soodločanja kot samostojnega volilca.

Zakaj tako? Ker bodo novodošli delavci s svojim neznanjem slovenskega jezika, državnimi socialnimi transferji za celotno družino, ki jo lahko pripeljejo s seboj v Slovenijo, popolnoma odvisni od te vlade in tako tudi njeni verni podporniki v prihodnje. Ter tako politična opozicija slovenskemu delavcu.

Kaj pa slovenski delavec? Ta se bo moral prilagajati cenejšemu tujemu delavcu, z njim deliti svoje socialne pravice in resurse ter se mu celo kulturno prilagajati, saj je znano, da se tujci le stežka naučijo slovenščine. Še posebej tisti, ki imajo v Sloveniji že svoje skupnosti, celo politične stranke (!), in ki nikoli niso imeli posebne naklonjenosti do Slovenije. Kot se je izkazalo že večkrat v zgodovini, še posebej v letu 1991.

In kaj preostane slovenskemu delavcu, če bi želel dostojno služiti in biti bližje delavcu v zahodni Evropi, kot pa delavcu z Balkana?

To, da sam postane delavec migrant in gre delati v Avstrijo ali v Italijo. A na ta način bo prikrajšan kar 2x! Prvič, ker bo moral na delo izven domovine ter drugič ker bo doma v Sloveniji plačeval mnogo višje davke kot delavec migrant ter tako celo financiral novodošle delavce iz tujine in njihove družinske člane z enormnimi socialnimi transferji! Tako si bo slovenski delavec moral sam kopati grob, da bi ustvaril prostor za tujce, ki že imajo svojo domovino in dolžnost do nje.

Glede na brutalne odločitve trenutne vlade ,ki jih gre le stežka razumeti s stališča slovenskega delavca, je vladi treba je postaviti naslednja vprašanja:

1. Kje je dokaz, da bo Sloveniji gospodarsko bolje, če selimo nizko izobraženo delovno silo in vse njihove družinske člane v Slovenijo?

2. Zakaj se namesto uvažanja delavcev z drugo kulturo in jezikom, ne najde raje dobro plačanih služb za vse delavce, ki so izgubili službe v zadnjih letih in še bodo (Magna,…)?

3. Zakaj dovažati nove ljudi v Slovenijo, medtem ko nimamo urejenih socialnih servisov že za državljane (primanjkuje zdravnikov in prostora v domovih za ostarele itd.)

4. Ali ta vlada namesto da bi delala in imela rezultate za obstoječe prebivalstvo, želi menjati prebivalstvo, ki jo bo volilo le zato, da jih ne pošljejo nazaj domov?/Pripravil: M. Levarečič/