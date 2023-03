Spar Slovenija sporoča, da podpira domače pridelovalce mesa in k temu spodbuja tudi kupce

Ljubljana, 13. marec 2023 – Na slovenskem trgu je ponudba mesa tujega porekla vse večja, opazno pa je tudi pomanjkanje zavedanja o pomenu izbire lokalnega mesa, ki ima prednosti tako za kupca kot tudi slovensko gospodarstvo in okolje. Zato v podjetju Spar Slovenija, kjer , kot sporočajo, ponujajo postrežno meso slovenskega porekla, že vrsto let pa podpirajo lokalne pridelovalce in dobavitelje mesa, kupce pa spodbujajo, naj pred nakupom preverijo poreklo in kadar je možno izberejo slovensko meso.

Po podatkih Statističnega urada RS prebivalec Slovenije za prehrano v povprečju porabi 89 kg mesa na leto*, kar je visoko nad svetovnim povprečjem. Prav zato je pomembno, da pri izbiri mesa cena ni edino merilo, temveč da kupec upošteva tudi njegov izvor in daje prednost mesu slovenskega porekla.

K temu spodbujajo tudi v podjetju Spar Slovenija, kjer v času, ko trg preplavlja ponudba tujega mesa, še naprej ostajajo zanesljiv partner slovenskim pridelovalcem in dobaviteljem mesa ter jih postavljajo na prvo mesto. To se odraža tudi v njihovi ponudbi, saj je vse postrežno meso v Sparovi redni ponudbi slovenskega porekla. Izbira slovenskega mesa kupcem prinaša pomembne prednosti, kot so znano in sledljivo poreklo, večja svežina zaradi krajših dobavnih poti pa tudi višja kakovost mesa.

Izbira domačega pa ne prinaša koristi le kupcu, temveč je boljša tudi z vidika skrbi za okolje in družbo. »Z izbiro lokalnega mesa kupci pripomorejo k ohranjanju slovenskih kmetij in razvoju lokalnega podeželja, kar je glede na trend opuščanja kmetij izjemnega pomena. Prav tako pa prispevajo k ohranjanju samooskrbe z mesom in podprejo slovensko gospodarstvo,« razlaga glavni izvršni direktor podjetja Spar Slovenija David Kovačič. Dodaja, da je odločitev za slovensko meso obenem tudi bolj trajnostna, saj zaradi krajših dobavnih poti pušča manjši ogljični odtis.

»V Sparu si prizadevamo vzdrževati čim širšo ponudbo lokalnega mesa, saj se zavedamo pomena podpiranja domačih pridelovalcev in dobaviteljev, razvoja slovenskega podeželja in prijaznejše vzreje živali. Želimo si, da prednosti izbire slovenskega mesa v primerjavi s tujim prepoznajo tudi kupci in v še večji meri dajejo prednost našemu mesu. Prav kupci namreč s svojimi nakupnimi odločitvami pomembno vplivamo na to, kaj se bo znašlo na trgovskih policah in koliko slovenskih kmetij bo lahko uspešno delovalo tudi v prihodnje,« še dodaja Kovačič.

Spar Slovenija že vrsto let daje prednost sodelovanju s slovenskimi dobavitelji, lani pa je dolgoročne odnose nadgradil še z neposrednim sodelovanjem s slovenskimi rejci prašičjega, piščančjega in govejega mesa. Kot prvi slovenski trgovec je v postrežno ponudbo mesa uvrstil lokalno govedino in svinjino višjih standardov kakovosti in jo na prodajnih mestih označil z oznako »Naravnost od pridelovalca«. Poleg tega v Sparovi mesnici kupcem ponujajo osebno svetovanje kupcu s strani strokovno usposobljenega kadra ter možnost nakupa postrežnega mesa v lastni ali papirnati embalaži. Ena od pomembnih prednosti pa je tudi večja transparentnost v sledljivosti mesa v ponudbi, saj kupcem omogočajo, da na prodajnem mestu preko QR kode dostopajo do dodatnih informacij o kmetiji oz. rejcu.