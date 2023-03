Slovenija prva v Evropi dobila strateški svet za preprečevanje sovražnega govora

Ljubljana, 18. marec 2023 – Slovenija je včeraj, 17. marca, po odločitvi predsednika vlade Roberta Goloba kot prva v Evropi dobila strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. Na ustanovni seji sveta je predsednik vlade povedal, da je namen njegove ustanovitve (pravne osnove, na osnovi katere je ta strateški svet ustanovljen, Golob ni navedel) opozoriti na sovražni govor v Sloveniji, skrbeti za njegovo preprečevanje in po potrebi tudi sankcionirati tiste, ki bodo sovražni govor javno ali preko medomrežjih posredovali v javni prostor.

Ljubljana, vlada – Izjava za medije predsednika vlade Roberta Goloba in vodje strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora pri predsedniku vlade po ustanovni seji.

Za vodenja strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora je Golob zaprosil direktorico Zavoda raziskovalni inštitut 8. marec Niko Kovač, ki se je njegovi ponudbi odzvala in po temeljitem premisleku odločila, da ga bo vodila.

Golob pravi, da je prepričan, da bo družba z ustanovitvijo takšnega organa na dolgi rok bolj zdrava in stabilna. Ob tem je še dodal “Zdaj smo končno na točki, ko smo uspeli povezati vse akterje,”, in sicer civilno družbo, stroko in vladno stran.

In kdo so postali člani strateškega sveta? – To so ob predsednici tega organa (brez pravne podlage) Nika Kovač še iz vrst centra nevladnih organizacij direktorica Pravno-informacijskega centra Katarina Bervar Sternad, Barbara Rajgelj iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open, Ajda Bezenšek Špetič iz društva za strpne odnose Eksena, Brankica Petković z Mirovnega inštituta in kot predstavnica Društva novinarjev Slovenija novinarka Radia Slovenija Tatjana Pirc. Tu bodo še direktorice urada za mladino Tina Kosi, predstavnik zagovornika načela enakosti Boštjan Vernik Šetinc, Kristina Pahor de Maiti z Inštituta za novejšo zgodovino, kriminolog Dragan Petrovec in profesor na fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević.

Iz vladni vrst bodo preprečevanje sovražnega govora v Sloveniji (so)urejali državna sekretarka za kulturo v kabinetu predsednika vlade Kaja Širok, Petra Kovačec z ministrstva za digitalno preobrazbo, Lenart J. Kučić z ministrstva za kulturo, Andreja Lang z ministrstva za pravosodje, Petra Bevek z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Gregor Hudrič z ministrstva za notranje zadeve in še Breda Gačnik z generalne policijske uprave.

Torej, zdaj imamo Golobov in vladni organ, ki bo nadziral vse, ki bi se slučajno spozabili in se lotili javnega komuniciranja s pomočjo t.i. sovražnega govora, in sicer govora, ki ga še nihče ni jasno definiral, kdaj je ta sovražen. Ve pa se, da gre, ko stvari niso definirane, lahko tudi za sociološki konstrukt, kar bo še en Golobov, strateški svet, ki mu ta prepušča del svojih pooblastil in obveznosti, lahko po svoje opredeljeval in interpretiral, kdaj gre za sovražni govor. To pa pomeni, da bo novi Golobov strateški svet lahko preganjal praktično kogarkoli, ki bi se izrazil napačno, po njegovi oceni, in bi ta ocenil, da gre oziroma je šlo za sovražni govor.

Dejstvo je, da je nov Golobov strateški svet za preprečevanje sovražnega govora idealno orodje za ponovni poskus rekonstruiranja družbene. In sicer družbe, kot si to zamišlja predsednik slovenske vlade z njegovimi podaniki in privrženci./JT/Foto; vir: Vlada/