ALBERTINA pripravila posebno razstavo ob 50. obletnici smrti Pabla Picassa    

Dunaj, 17. marec 2023 – Ob 50. obletnici smrti Pabla Picassa se je naj spomnila tudi dunajska ALBERTINA. Ta bo njegovo umetniško nesmrtnost počastila s posebno razstavo, ki jo bo odprla danes, 17. marca, si pa jo bo moč ogledati do 18. junija 2023.

Gre za poklon največjega in najvplivnejšega umetnika 20. stoletja, pionirja prve polovice stoletja, ki osnoval smer kubizma. Gre glavnega predstavnika simbolizma z modrim obdobjem, pionirja klasicizma.

Kot je znano Picassov opus odseva silovite politične spremembe in hitro razvijajoča se avantgardna gibanja njegove dobe od preloma stoletja do zgodnjih sedemdesetih let.

Pablo Ruiz Picasso, špansko-francoski slikar, grafik in kipar, * 25. oktober 1881, Málaga, Španija, † 8. april 1973, Mougins, Francija. Picasso je najslavnejši likovni umetnik 20. stoletja. Njegovo delo obsega preko 15.000 slik, grafik in plastik. Z Georgesom Braquom je osnoval umetniško smer kubizem.

Kot zapisano v uvodu si bo razstavo znamenitega svetovno znanega umetnika moč ogledati v ALBERTINI do 18. junija 2023.