Na seznamu seznam 500 najboljših bolnišnic na svetu ni nobene slovenske, je pa zato 8 avstrijskih

Svet/Avstrija/Slovenija, 20. marec 2023 – Ameriški Newsweek je tako kot vsako leto, objavil seznam najboljših bolnišnic na svetu! Na seznamu lahko najdete bolnišnice po razvitem svetu, kot je ZDA in Zahodna Evropa, pa tudi indijske in tajske bolnišnice so na seznamu. Med njimi so tako javne bolnišnice kot zasebne.

Zanimivo je, da imajo naši severni sosedi Avstrijci med prvih 100 bolnišnic, kar tri svoje! V konkurenci vseh 500 pa imajo Avstrijci kar 8 svojih bolnišnic!

– Prva med njimi je Univerzitetna bolnišnica na Dunaju (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus), ki je zasedla 30 mesto izmed 500 drugih v konkurenci.

– Druga je Deželna bolnica v Inomostu (Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck), ki je zasedla 58. mesto.

-Tretja avstrijska bolnica med prvih 100 je Univezitetna klinika in deželna bolnišnica v Gradcu (Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum Graz) na 79. mestu.

Tako lahko, dragi sodržavljani, izkoristite to izjemno priložnost in obiščete eno najboljših bolnišnic na svetu, kjer boste za svoj denar deležni primerne oskrbe, vsaj sodeč po izboru Newsweek. Res pa je, da boste zato zdravljenje morali odšteti oskrbo in zdravljenje iz lastnega žepa, to kar ste že plačali v Sloveniji v razviti Evropi žal ne bo pomagalo.

Nobena od slovenskih zdravstvenih ustanov ni prišla niti med prvih 500, kar niti ni čudno, saj poslovanje po balkansko in socialistični sistem upravljanja, še nikoli ni prinesel ustreznih rezultatov.

Da ne bo pomote! S to objavo ne zmanjšujemo vrednosti slovenskih medicinskih strokovnjakov in osebja, ki je dobra, a slabo organizirana in nesorazmerno plačana za svoja znanja in sposobnostim. Ampak najavimo le ugotovitev ameriškega medija, ki bi zagotovo uvrstil med prvi 500 tudi katero od naših bolnic, če bi zato bile izpolnjene osnove po njihovih ocenjevalnih merilih.

Rekli boste, imeli smo vojaško bolnico Franja, ki je sodila med top vojaške bolnišnice na svetu, kar je res! A od tega je že 80 let in tudi dr. Franja bi lahko marsikaj povedala o vpletanju v njeno vodenje bolnišnice. S čigave strani? Enako kot danes – s strani neukih in samopašnih politikantov./LN/Fotografije: Vir: Wikipedija in arhiv LN/