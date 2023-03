Število uporabnikov mobilnega omrežja v Sloveniji še naprej narašča

Ljubljana, 21. marec 2023 – Slovenski uporabniki so v zadnjem lanskem četrtletju iz domačih mobilnih omrežij opravili manj odhodnih klicev in manj telefonskega prometa. Poslali so tudi manj SMS-sporočil. MMS-sporočil je bilo približno toliko kot leto prej, prenos podatkov pa se je povečal.

Uporabnikov mobilnega omrežja vse več



Ob koncu zadnjega četrtletja lani je bilo v Sloveniji skoraj 2.675.000 uporabnikov mobilnega omrežja. Na letni ravni se je njihovo število dvignilo za 3 %. Več je bilo tako naročnikov kot predplačnikov. Rast je bila največja pri poslovnih naročnikih, in sicer 4-odstotna.



Uporabniki klicali manj in telefonirali krajši čas



Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 483 milijonov odhodnih telefonskih klicev. To je bilo za 3 % manj kot v istem četrtletju leto prej, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev prav tako manjše za 3 %. Število mednarodnih odhodnih klicev je ostalo na enaki letni ravni.

Skupno je bilo izmerjenih skoraj 22 milijonov ur odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij oz. za 7 % manj kot v istem četrtletju leto pred tem. Domači promet je prav tako upadel za 7 %, mednarodni pa za 8 %.



Število poslanih MMS-sporočil tako zasebnih kot poslovnih uporabnikov ostalo na enaki letni ravni



Poslanih je bilo skoraj 566 milijonov SMS-sporočil, kar je bilo za 7 % manj kot v 4. četrtletju 2021. Zasebni uporabniki so jih poslali za 9 % manj, poslovni uporabniki za 2 % manj. Poleg tega so uporabniki poslali tudi skoraj 31 milijonov MMS-sporočil ali približno toliko kot leto prej.



Prenos podatkov prek mobilnega omrežja še raste



Prek mobilnega omrežja je bilo prenesenih več kot 94 milijonov gigabajtov podatkov, kar je največ doslej. Uporabniki, tako poslovni kot zasebni, so prenesli za 44 % več podatkov kot v zadnjem četrtletju leto prej.



Več samo priključkov do interneta prek optičnega dostopa



Ob koncu zadnjega četrtletja 2022 je bilo v Sloveniji za dostop do interneta v uporabi skoraj 683.000 širokopasovnih priključkov ali za 2 % več kot leto prej. Povečalo se je samo število priključkov z optičnim dostopom, za 9 %, in doseglo več kot polovični delež med vsemi širokopasovnimi priključki (52 %)./Vir: SURS/

Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija

Č4 2022 2022 Č4 2022

Č4 2021 Č4 2022

Č3 2022 2022

2021 število sprememba v % Fiksna telefonija Odhodni promet (1.000 minut)1)3)4) 66.248 281.846 -22,1 2,7 -18,7 domači 62.509 265.797 -22,1 2,9 -18,5 mednarodni 3.739 16.050 -23,1 -0,1 -22,6 Priključki klasične telefonije2) 61.600 – -15,1 -4,3 – VoIP-priključki2) 604.734 – -1,2 0,0 – Mobilna telefonija Odhodni promet (1.000 minut)3)4) 1.294.053 5.145.850 -6,6 8,6 -5,6 domači 1.262.943 5.004.957 -6,6 9,8 -5,6 mednarodni 31.110 140.892 -8,1 -23,9 -4,9 Uporabniki mobilnega omrežja2) 2.674.900 – 2,6 0,5 – naročniki mobilnega omrežja2) 2.189.173 – 2,8 0,8 – predplačniki mobilnega omrežja2) 485.727 – 1,6 -1,0 – Poslana SMS-sporočila (1.000) 565.575 2.248.141 -7,2 7,1 -1,5 Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB) 94.324 318.302 43,8 18,1 35,4 Dostop do interneta Širokopasovni priključki2) 682.995 – 1,7 0,5 – priključki optičnega dostopa2) 357.968 – 9,5 2,4 –

– ni podatka ali izračun ni smiseln

1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.

2) Konec ustreznega četrtletja.

3) Podatki v tisočih minutah so v komentarju preračunani v ure.

4) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.