Nekaj napotkov, da vam bo telefon še dolgo služil

Ljubljana, 23. marec 2023 – Pri Huaweiu so pripravili nekaj napotkov, kaj storiti, da vam bo telefon se dolgo služil. Skrb za pametni telefon se začne med odločanjem za svoj naslednji model, pri čemer je pomembna kakovost izdelave in povečana odpornost ohišja.

Huawei sporoča, da se njihov pametni telefon Huawei Mate 50 Pro že ponaša s povečano odpornostjo na vodo in prah po standardu IP68, medtem ko je kakovost izredno tankega ohišja modelov srednjega razreda Huawei nova 10 in nova 10 SE nesporna in vidna že na prvi pogled (in dotik).

Med odločanjem za nov telefon je dobro preveriti ponudbo ovitkov, etuijev, torbic in zaščitnih folij zanj. Torbice ga ščitijo med prenašanjem, a ne tudi med uporabo, ko vam ravno tako lahko pade iz rok. Obvezno ga oblecite v ovitek, ki dobro ščiti hrbtišče in malo manj zaslon. A še vedno bolje, kot če ga ni. Večina naredi okoli zaslona manjši rob, ki v primeru padca prepreči neposredni stik s površino. Še nekoliko bolje varujejo telefon etuiji. Ti ga popolnoma »objamejo« in ščitijo iz vseh strani. Pomembna je še kakovost ovitka ali etuija in materiali. Mehkejši, kot so usnje, silikon ali guma, so boljši, saj absorbirajo del energije trka in posredno ščitijo elektroniko pred poškodbami zaradi nenadnih pojemkov hitrosti.

Zaslon je z naskokom najbolj »krhka« komponenta pametnega telefona in hkrati razmeroma draga za zamenjavo. Huawei sicer uporablja izredno napredno utrjeno steklo, a kljub temu ni odveč, če nanj nalepite zaščitno folijo. Ta dodatno ščiti zaslon pred razbitjem in tudi proti praskam, ki lahko nastanejo med uporabo. Cena zaščitne folije znaša le delček cene menjave zaslona in če poči ali je na njej preprosto preveč prask, jo vedno lahko zamenjate z novo. Ko se odločate za ovitke in za etuije, pazite na to, da so namenjene vašemu modelu telefona. Univerzalnih se raje izogibajte.

Voda je naslednja velika sovražnica pametnih telefonov. Vsi, tudi tisti modeli, ki se ne ponašajo s povečano odpornostjo po standardu IP, preživijo kapljico ali dve. A ne nujno tudi padca v vodo. Če vaš telefon nudi povečano odpornost ali je ne, ni napak, da ga v poletnih mesecih ob in na vodi hranite v vodotesnem ovitku. Morda celo takšnem, ki dovoli podvodno fotografiranje. Kaj pa, če kljub pazljivosti pade v vodo. Takrat morate biti hitri in ga čim hitreje potegniti na suho. Nato ga ugasnite, obrišite z mehko krpo, nikoli s toplim zrakom fena in za vsaj 48 ur zaprite v vrečko z rižem. Šele potem ga prižgite in upajte, da je preživel.

Za zadnjo nevarnost pa ne obstaja pripomoček. Visoka temperatura je sovražnica vsake elektronike. Telefona zato nikoli ne puščajte na soncu, še posebej ne na armaturni plošči avtomobila. Dajte ga v senco, ali če so razmere res »slabe«, ga raje ugasnite. Večina se bo v primeru pregretja ugasnila sama. Če se vam to zgodi, potem počakajte, da se ohišje ohladi, predno ga skušate ponovno prižgati.

In zakaj je teh nekaj napotkov pomembnih? Zato, da vam bo telefon še dolgo služil, saj se ve, da so pametni telefoni naprave, ki niso poceni. Nasprotno! Zelo drage so!