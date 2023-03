Dijaki uspešno razvozlali Telemachov izziv Job Lab hekatona

Ljubljana, 23. marec 2023 – Telemach Slovenija je 20. in 21. marca 2023 za dijake Srednje elektro šole in tehniške gimnazije v Šolskem centru Novo mesto izvedel tehnološko-podjetniško tekmovanje Job Lab hekaton. Na njem so mladi poglobili znanje, ki so ga jeseni usvojili na delavnicah projekta Job Lab, namenjenega razvoju kariernih potencialov po zaključku šolanja.

V tem tednu so se novomeški dijaki v sklopu Job Lab hekatona preizkusili v reševanju tehnološkega izziva – kako vključiti virtualno resničnost v izobraževalni sistem. Štiričlanska ekipa dijakov JobVision, katere ideja je soglasno prepričala strokovno komisijo, je predstavila koncept vključevanja virtualne resničnosti v karierne centre in kadrovske službe. Ideja, ki mladim omogoča realno spoznavanje poklicev, dopolnjuje cilj Telemachovega družbeno odgovornega projekta Job Lab, to je omogočiti mladim razvoj polnega kariernega potenciala.

Ekipe so svoje rešitve za vključevanje virtualne resničnosti v izobraževalni sistem predstavile štiričlanski komisiji, ki so jo sestavljali Greta Šter, vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi pri Telemachu, Jure Zajc, vodja produktov pri Telemachu, Marko Rudolf, vodja projektov Razvojnega centra Novo mesto, in Rajko Premović iz Šolskega centra Novo mesto. Strokovna komisija je prisluhnila končnim predstavitvam dijakov in zmagovalno ekipo razglasila na podlagi kriterijev naslavljanja problema, identificiranja ciljnih kupcev, strategije vstopa na trg, analize konkurence, koncepta rešitve in razvite stroškovne politike.

Kaj je Job Lab hekaton?

Job Lab hekaton je tekmovanje, na katerem so dijaki dobili priložnost vpogleda v vse bolj priljubljena tekmovanja – hekatone. Organizatorji so udeležencem pred tekmovanjem predstavili razvojni izziv, ki so ga dijaki v skupinah morali rešiti v razpoložljivem časovnem oknu. Izkušnje, ki so jih pridobili med tekmovanjem, praktično nadgrajujejo formalno znanje, pridobljeno na jesenskih delavnicah. Novo znanje in izkušnje pa bodo srednješolcem v pomoč pri raziskovanju poklicnih možnosti po koncu šolanja. Še dodaten vpogled v področje tehnološkega razvoja in telekomunikacij bo dijakom predstavljal celodnevni obisk Telemacha, na katerem bodo spoznali karierne priložnosti, ki jih ponujajo telekomunikacije./LN/Foto press TS/