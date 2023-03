Začela se je nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov

Ljubljana, 23. marec 2023 – Začela se je nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, ki bo trajala od danes, 23. do 26. marca 2023. Ob tej priložnosti se pozivajo motoristi, naj se ustrezno pripravijo na začetek motoristične sezone in vselej vozijo previdno.

Predstavniki Agencije za varnost prometa, Policije in UKC Ljubljana predstavili nasvete za varno motoristično sezono, pozvali k spoštovanju predpisov, motoriste pa tudi k udeležbi na delavnicah varne vožnje, ki ji ponuja tudi AMZS v svojem centru Vransko.

Da so motoristi ena najranljivejših skupin, obstaja več vzrokov:

niso obdani s ”ščitom” kot npr. vozniki avtomobilov,

dinamika vožnje avtomobila se bistveno razlikuje od dinamike vožnje motorja že zaradi stabilnosti vozila, kota nagiba, upravljanje vozila z volanom je drugačno od upravljanja vozila s krmilom itd.,

motor ima bistveno manjšo maso od ostalih motornih vozil, ki prihajajo iz nasprotne strani,

majhen motor ima izjemno ozko silhueto v primerjavi z drugimi motornimi vozili, kot so osebni avtomobili, tovorna vozila itd., zato ga ostali vozniki veliko težje in veliko pozneje opazijo,

ukrepi za zagotavljanje pasivne varnosti so praviloma prilagojeni dvoslednim vozilom in lahko enoslednim vozilom pomenijo nevarnost,

motorna kolesa imajo v primerjavi z dvoslednimi vozili večje razmerje kW/kg

Motoristi lahko največ za svojo varnost storijo sami

Motoristom se priporoča, da tudi sami storijo več za svojo varnost. Zato naj bodo izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti. To je ključnega pomena spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Tudi sicer je zaradi zime na cesti še veliko udarnih jam in peska od posipa. Eden bistvenih elementov varnosti je zavedanje, da sposobnosti motorista za vožnjo v začetku sezone še niso optimalne in na ravni sposobnosti motorista, ki po določenem številu prevoženih kilometrov pridobi prepotrebne občutke za vožnjo.

Na varnost motoristov pa vplivajo tudi vozniki ostalih motornih vozil, ki se morajo spomladi znova navaditi, da so motoristi spet na cesti, in biti nanje še posebej pozorni, da jih ne spregledajo in jim ne odvzamejo prednosti.

Vožnja z motorjem naj ne bo sproščanje adrenalina

Motoristična sezona, ki se je za nekatere že začela, za večino pa se bo v prihajajočih tednih, naj zato ne pomeni sproščanja adrenalina, preizkusa svojih sposobnosti na cesti in zmogljivosti lastnega jeklenega konjička, ampak predvsem uživanje v varni vožnji. Izkušnje, strpnost, treznost in razsodnost naj bodo motoristovi in mopedistovi sopotniki na vsaki vožnji. Brezhibno delujoče motorno vozilo in ustrezne pnevmatike pa so za varno vožnjo predpogoj.

Vozniki, pazite na motoriste

Vse druge voznike pozivamo, naj bodo na cestah pozorni, saj so motoristi še posebej ob lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu, zaradi ozke silhuete jih lahko spregledate. Pozorno spremljajte promet, tudi v vzvratnem in stranskih ogledalih, predvsem pa vsakič preverite mrtve kote. Vedno se prepričajte, da ne izsilite prednosti motoristom. Vsak prevoženi kilometer prinaša več izkušenj za varno vožnjo, obenem pa je vsaka vožnja edinstvena, zato svetujemo stalno previdnost, pripravljenost in predvidevanje situacij!

Vse več registriranih enoslednih motornih vozil, letos že prva smrtna žrtev

V lanskem letu je bilo v Sloveniji registriranih že 145.417 enoslednih motornih vozil (EMV), to je 14.482 več kot pred tremi leti. Zabeleženih je bilo 1.161 prometnih nesreč z udeležbo voznikov EMV oz. 10 odstotkov več kot v letu 2021. Umrlo je 14 voznikov, kar je najmanj od uvedbe elektronske podatkovne baze prometnih nesreč (1994). 57 odstotkov voznikov EMV je v letu 2022 nesrečo, v kateri so izgubili življenje, tudi povzročilo, kar je sicer najmanj v zadnjem 5-letnem obdobju. Značilno za prometne nesreče voznikov EMV je, da se pripetijo predvsem v toplih mesecih oz. v času motoristične sezone med aprilom in oktobrom, največkrat med petkom in nedeljo.

Po trenutno veljavnih začasnih podatkih do vključno 19. marca 2023 beležimo eno smrtno žrtev med vozniki EMV, 4 hude telesne poškodbe in 18 lažjih telesnih poškodb, leto poprej v enakem obdobju pa prav tako eno smrtno žrtev, 16 hudih in 37 lažjih telesnih poškodb. V obdobju do 19. marca letos so policisti ugotovili 522 ugotovljenih kršitev, v enakem obdobju lani pa 636 kršitev pri voznikih enoslednih motornih vozil./LN/Vir: Policija/