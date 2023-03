Ljubljana, 23. marec 2023 – Gradnja kampusa Vrazov trg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani se nemoteno nadaljuje. Gre zgolj za spremembo vira, saj želimo zagotoviti večjo fleksibilnost financiranja piše na spletni strani vlade. Ob tem poudarjajo, da je vlada na podlagi tehtnega premisleka in poglobljene analize sprejela izhodišča za pripravo predloga prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), s katero bo naslovila zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev in cilje načrta REPowerEU.

Pri identifikaciji ukrepov je vlada sledila predvsem kriterijem, ali naložba prispeva k zelenim in digitalnim ciljem, ali gre za časovno tvegano naložbo in upoštevala druga tveganja, povezana z zagotavljanjem pogojev, ki jih je država dogovorila z Evropsko komisijo ob potrditvi načrta.

Za vsebine, ki bodo umaknjene iz načrta, kar bo storjeno šele po dialogu z Evropsko komisijo in drugimi deležniki, in za katere bo vlada ocenila, da so pomembne za okrevanje Slovenije, bo vlada iskala možnosti za financiranje iz drugih virov.

Gradnja kampusa Vrazov trg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani se nemoteno nadaljuje. Umik iz NOO nima vpliva na izgradnjo kampusa, se pa s spremembo vira zagotavlja večja fleksibilnost financiranja.

V okviru kampusa Vrazov trg se načrtuje celovito urejanje območja bivše Šempetrske vojašnice in v njem kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Z izgradnjo kampusa se bo odpravila prostorska stiska Medicinske fakultete, s čimer se bo omogočila zagotovitev dodatnih vpisnih mest.

Torej je izražena skrb Zdravniške zbornice, da se načrtovanje naložbe naj ne bi izpeljalo zaradi ukinitve sredstev EU, kar smo objavili po prejetju sporočila za javnost Zdravniške zbornice Slovenije. /LN/ Vir: Vlada RS/