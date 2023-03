27. marec svetovni dan gledališča

Ljubljan, 27. marec 2023 – Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) skupaj z ITI – Mednarodnim gledališkim inštitutom vsako leto obeležuje svetovni dan gledališča, ki ga obeležujemo 27. marca, in to od leta 1962. Na ta dan obkroži svet mednarodna poslanica, ki jo v ta namen spiše izbrana gledališka ustvarjalka ali ustvarjalec. Poleg mednarodne poslanice, ki jo po svetu (tudi pri nas) prebirajo na posebnih gledaliških dogodkih ali pred predstavami, pa v mnogih državah svetovni dan gledališča obeležujejo tudi z nacionalnimi poslanicami.

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je letos zaprosil dramsko igralko Marušo Majer, da napiše slovensko poslanico. Ta je v poslanici zapisala to:

»Ne verjamem, da gledališče lahko spreminja svet.

Ko življenje butne z vso svojo silovitostjo, ga prav nič ne more spremeniti.

Verjamem pa, da bi bila brez njega popolnoma drug človek.

Ker nisem srečala ničesar, kar bi bolj združevalo vse, kar sem in bom hotela biti, ničesar, zaradi česar bi postala bolj neizprosna do same sebe, do tebe, do tega, kar delam, delava, delamo, do sveta, v katerem živimo, pa tudi bolj mehka, bolj razumevajoča do vsega, kar je človek bil, je in bo.

Ničesar, kar bi me bolj učilo, kaj pomeni biti zares skupaj.

In nisem srečala ničesar, kar bi me bolj neizprosno zavrnilo, ko hočem biti boljša, kot sem, pametnejša, kot sem, lepša, kot sem, pa tudi ko hočem biti bolj butasta in slabša, kot sem. Kot da bi imelo svoje nenapisane vrednote, ki ne prenesejo sprenevedanja.

Ampak tudi v vsem tem bi verjetno težko našla dolgotrajen smisel, če ne bi obenem verjela, da gledališke svetove ustvarjamo predvsem zaradi tebe. Da se nam gledališče najbolj zgodi, ko sem jaz na odru skozi vse te zgodbe zelo jaz, hkrati pa pravzaprav tudi ti, ki me gledaš. Ko nama uspe, da se srečava v popolnem sedanjiku in si ta trenutek zares deliva, ko nama uspe, da se v njem pogledava na način, ki se mu zunaj teatra raje izogneva. Ko se oba ne delava, da se naju stvari ne dotikajo. Ko jaz na tej strani zavračam piedestal, ki mi ga narekuje oder, ker zelo dobro vem, da nisem popolna in da nihče ni, hočem pa biti cela in se tega učim, hočem zaradi sebe in zaradi tebe spoznati in razgaliti svojo največjo temo in ti s tem -– morda! -– olajšati pot do tvoje. Ker se mi zdi, da ko veš, kako zelo si lahko temen, šele zares veš, kako zelo si lahko tudi svetel.

In zaradi tega verjamem, da je gledališče tu zato, da sva jaz in ti lahko malo bolj človek, da sva zaradi njega malo bolj prisotna v realnem svetu, da sva zaradi njega malo bolj živa, malo bolj ranljiva in malo bolj občutljiva, kot bi brez njega bila«.

Mednarodni gledališki inštitut (ITI) je mednarodna nevladna organizacija, ki jo je leta 1948 v Pragi ustanovil UNESCO ob sodelovanju mednarodne gledališke skupnosti. ITI je svetovna mreža, katere cilj je promocija mednarodnih izmenjav znanja in praks s področja uprizoritvenih umetnosti, namen pa skrb za povezovanje med umetniki vseh narodov in narodnosti, krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja, opozarjanje na pomen spoštovanja človekovih pravic, kulturne raznolikosti, spodbujanje izobraževanja ter ne nazadnje tudi razvijanje kreativnega sodelovanja med vsemi ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.

ITI se naslanja na strukturo regionalnih birojev, nacionalnih središč in pridruženih članov, dejavnosti komitejev in delovnih skupin, na delo v okviru izvršnega sveta in izvršnega odbora, na dejavnosti generalnega sekretariata s sedežem pri Unescu v Parizu, predvsem pa na aktivno sodelovanje vsakega posameznega člana mreže v skoraj sto nacionalnih središčih povsod po svetu.

ITI je na področju uprizoritvenih umetnosti že desetletja navzoč s številnimi dejavnostmi (festivali, publikacije, delavnice, seminarji, okrogle mize, razstave itd.), predvsem pa je znan kot nosilec obeleževanja svetovnega dneva gledališča, ki ga obeležujemo na današnji dan 27. marca.

