Ljubljana, 27. marec 2023 – Vredno je vedeti, da je danes, 27. marca, zadnji dan za vpis na fakultete v prvem roku. Ko je znanja, je bil prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije ter Slovence brez slovenskega državljanstva bil podaljšan, ko sta univerzi v Ljubljani in na Primorskem tik pred vpisom na fakultete za naslednje študijsko leto zaostrili pogoje za vpis dijakov s poklicno maturo, nakar je ministrstvo za visoko šolstvo spremenilo te pogoje in podaljšalo prvotni rok za vpis za teden dni, in sicer do 27. marca, na vseh univerzah.

Na voljo je 19.792 vpisnih mest

Vpisna mesta za študijsko leto 2023/2024 je razpisalo pet javnih visokošolskih zavodov, in sicer univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, pa tudi 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.

Za bodoče študente je na voljo 19.792 vpisnih mest za redni in izredni študij. Število mest je povečano na filozofskih fakultetah in ljubljanski zdravstveni fakulteti. Ali so sprejeti, bodo bodoči študenti izvedeli do 21. julija – na portalu eVŠ

Do 5. aprila bo znano stanje prijav za vpis, od 23. junija do 7. julija pa sledijo preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih. Sklepi o rezultatih izbirnega postopka bodo najpozneje do 21. julija objavljeni na portalu eVŠ, do 30. julija pa bodo kandidati po pošti prejeli informacijo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto. Vpis sprejetih v prvem roku bo predvidoma od 24. julija do najpozneje 17. avgusta.

Drugi prijavni rok bo potekal 21. do 25. avgusta, vpisi pa od 22. do 30. septembra.