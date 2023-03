Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji manjša kot v prejšnjem februarju

Ljubljana, 28. marec 2023 – Proizvodnja električne energije se je januarja v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.

Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.041 GWh in se je v primerjavi z januarjem zmanjšala za 9 %, v primerjavi s prejšnjim februarjem pa za 1 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 17 % večja, v termoelektrarnah za 22 % manjša in v jedrski elektrarni za 6 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 18 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 851 GWh, izvozili pa 728 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim februarjem sta bila uvoz (za 3 %) in izvoz (za 6 %) večja.

Poraba električne energije manjša kot mesec prej

Gospodinjstva so februarja porabila 332 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 590 GWh, pri čemer je poraba v gostinski dejavnosti znašala 29 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, ta je znašala 14,6 %.

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je zmanjšala pri vseh kategorijah, razen pri rjavem premogu in lignitu, drugih naftnih proizvodih ter pri utekočinjenem naftnem plinu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 29 %, 24 % oziroma za 2 %. Po drugi strani so se zmanjšale količine oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 16 %, dizelskim gorivom za 12 %, motornim bencinom za 11 %, črnim premogom in antracitom za 10 % ter petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 3 %.

V primerjavi s prejšnjim februarjem pa so upadle količine oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 34 %, črnim premogom in antracitom za 33 %, rjavim premogom in lignitom za 16 %, utekočinjenim naftnim plinom za 12 %, zemeljskim plinom za 5 % in koksom za 3 %./LN/Vir: SURS/

Graf – Proizvodnja električne energije, Slovenija, februar 2023

Električna energija, Slovenija

feb

2022 jan

2023 feb

2023 feb 2023

feb 2022 feb 2023

jan 2023 GWh sprememba v % Proizvodnja na pragu – skupaj 1.049 1.150 1.041 –1 –9 od tega hidroelektrarne 190 344 223 17 35 od tega termoelektrarne 377 273 294 –22 8 od tega jedrska elektrarna 464 519 493 6 –5 Uvoz 825 964 851 3 –12 Izvoz 688 866 728 6 –16 Razpoložljiva električna energija 1.154 1.214 1.135 –2 –6 Poraba gospodinjstva 328 367 332 1 –10 Poraba poslovni subjekti 625 635 590 –6 –7

Oskrba z energenti, Slovenija