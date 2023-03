UO OZS: gospodarstvo ne pristaja na dodatne obremenitve

Ljubljana, 28. marec 2023 – Na današnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so članice in člani razpravljali o napovedani davčni reformi in zakonu o delovnih razmerjih. Soglasni so bili, da slovensko malo gospodarstvo ne pristaja na nikakršne dodatne obremenitve.

»Obrtniki in podjetniki pričakujemo konkretna izhodišča za vse napovedane reforme, tudi za davčno, da lahko oblikujemo svoja stališča. Tudi na področju reševanja energetske draginje pričakujemo, da čim prej pride do regulacije cen električne energije tudi v drugi polovici leta,« je uvodoma dejal Blaž Cvar, predsednik OZS.

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS, je na seji predstavil aktivnosti v DS, strinjal pa se je s predsednikom Cvarom, da mora vlada čim prej predstaviti vse reforme, da bo gospodarstvo vedelo, v katero smer gremo.

Trenutno potekajo tudi pogajanja glede novele Zakona o delovnih razmerjih. »Delodajalci si želimo predvsem fleksibilnejše zaposlovanje in odpuščanje. Pri zakonu o čezmejnem opravljanju storitev je problem v tem, da ne obračunavamo prispevkov skladno s plačo v državi, kjer opravljajo storitve, v praksi to pomeni, da se bo strošek dela za tiste, ki napotujejo delavce v tuje države, višji od 20-30 odstotkov. Moramo najti nov mehanizem, da bodo slovenski delodajalci ohranili svojo konkurenčnost,« pa je menil direktor OZS Danijel Lamperger.

Podpredsednik OZS Peter Pišek je dejal, da bi se morali v zakonu o delovnem razmerju boriti za pogodbo po avstrijskem vzoru. »Ko je delavec neučinkovit in dela škodo podjetju, se ga težko znebiš. Ker delovne sile ni, pa bi morali aktivirati tudi upokojence, ki si še želijo delati. Vendar pa jim mora pokojnina ostati v celoti, saj so si jo prislužili z minulim delom,« je še menil Pišek. Glede napovedane davčne reforme pa je Pišek dejal, da brez obrtnikov in podjetnikov davčne reforme ne bo. »Podjetnik sem že 36 let v tem času nisem dočakal ene davčne reforme, ki bi nas razbremenila,« je še pripomnil Pišek.

Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec, pa je opozoril še na eno nevarnost v ZDR. »Delavec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, se lahko v vsakem trenutku odloči za prenehanje delovnega razmerja. Ker je splošno pomanjkanje delavcev, bi bilo treba nujno določiti, do kdaj bo delavec ostal v delovnem razmerju.«

Morebitno uvedbo obvezne božičnicepa je komentiral predsednik OOZ Maribor Marko Gorjak: »Mislim, da je to neumno prehitro sprejeti, to se mora sprejemati v paketu in ob tem, da bo že vnaprej jasna končna obremenitev podjetnikov.«

Na previsoke obremenitve stroškov dela je na seji opozoril Andrej Papež, predsednik sekcije instalaterjev energetikov pri OZS. »S trenutnimi obremenitvami plač ne moremo konkurirati sosednjih severnim in zahodnim državam. Bruto plače so enormne, neto plače pa mizerne. Velik del delovne sile imamo iz tujih držav. Delavce zanima neto plača, tukaj se priučijo, potem pa pobegnejo v tuje države, kjer so višje neto plače. Moramo nekaj narediti, sicer bomo ostali brez delovne sile. Zasledovati moramo produktivnost in fleksibilnost pri zaposlovanju. Imeti moramo tudi možnost nagrajevanja delavcev, da bodo dostojno plačani in jim ne bo treba delati na črno v popoldanskem času,« je bil jasen Papež./LN/OZS/