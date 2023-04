Ob 10,5-odstotni inflaciji se 15 osnovnih živil v Sloveniji še kar ceni

Ljubljana, 2. april 2023 – Na spletni strani Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati petnajstega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 27. marca 2023. Analize so pokazale vnovično znižanje povprečne in najcenejše košarice 15 osnovnih živil, ki sta dosegli najnižjo vrednost od začetka spremljanja maloprodajnih cen v fizičnih trgovinah.

Povprečna vrednost košarice osnovnih živil je s 37,9 evra dosegla najnižjo vrednost, kar predstavlja dobra dva odstotka manj kot na predhodnem marčevskem popisu ter 24 odstotkov (12 evrov) manj v primerjavi s prvim popisom 13. septembra 2022. V celotnem obdobju spremljanja cen se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil tako znižala z 49,9 evra na 37,9 evra.

Po podatkih zadnjega popisa se je znova znižala tudi vrednost najcenejše košarice trgovca in trenutno znaša zgolj 35,81 evra. Minimalno se je povečala razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo košarice, ki je pri štirinajstem popisu znašala 4,79 evra, pri tokratnem popisu pa 5,44 evra. Najdražja košarica osnovnih živil ima tako skupno vrednost 41,25 evra.

Izsledki primerjalne analize povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih živil kažejo, da opazno izstopa en trgovec, ki je v primerjavi s predzadnjim popisom vrednost najcenejše košarice znižal za skoraj 5 evrov (slabih 12 odstotkov). Trgovec z drugo najcenejšo košarico je vrednost znižal za šest odstotkov. Tretji trgovec pa je zvišal vrednost košarice za skoraj pet odstotkov. Trije trgovci so ohranili ceno košarice na primerljivi ravni (sprememba vrednosti za manj kot pol odstotka).

Zanimivo je tudi gibanje cen košarice izdelkov z akcijskimi cenami, saj se je povprečna vrednost dvignila za dobre tri odstotke v primerjavi s prejšnjim popisom. Najcenejša košarica z akcijskimi cenami tako znaša 35,66 evra, najdražja pa 41,05 evra.

Po podatkih analize gibanja cen so se v zadnjih dveh tednih pocenili izdelki v 12 kategorijah, pri dveh se cena ni spremenila, ena kategorija pa se je podražila. Najbolj se je podražilo svinjsko meso in sicer za slabih šest odstotkov. Najbolj sta se pocenila kruh (slabih devet odstotkov) in jabolka (dobrih pet odstotkov). Piščančje meso, sir in krompir so se pocenili za okrog tri odstotke, moka in mleko za dobra dva odstotka, ostale kategorije izdelkov (goveje meso, maslo, sladkor, sončnično olje in testenine) pa so se pocenile za manj kot dva odstotka.

Pri analizi sadno zelenjavne košarice smo ugotovili, da se je povprečna vrednost košarice znižala za nekaj več kot en odstotek oziroma 0,10 evra in znaša 27,19 evra. Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje le za 0,6 evra (2,21 odstotka).

Analiza obsega ponudbe sadja in zelenjave je pokazala, da ima posamezni trgovec v povprečju na voljo 38 izdelkov. Največja izbira je znotraj kategorije jabolka, sledijo ji kategorije krompirja, kislega zelja, orehov in korenja. Najmanjša izbira izdelkov je na voljo v kategorijah solate, cvetače in svežega zelja.

Tokrat večina izdelkov znotraj posameznih kategorij ni slovenskega porekla, z izjemo jabolk in kislega zelja, ki sta tudi na voljo pri vseh vključenih trgovcih. Izključno porekla držav izven EU so banane, izključno evropskega porekla pa je cvetača.

No, tako pa sporoča javnost SURS, ki zapiše: K visoki 10,5 – odstotni letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije (delna odprava ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih marca lani). Mesečno inflacijo je zvišala sezonska zamenjava kolekcije oblačil in obutve, znižali pa so jo cenejši počitniški paketi. Največ, 2,9 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale za 19,1 % višje cene hrane; meso se je podražilo za 18,2 %, kruh in izdelki iz žit za 20,1 % ter mleko, sir in jajca za 24,4 %./LN/GOV.SI/SURS

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija