Inflacija v Sloveniji na letni ravni 10,5-odstotna

Ljubljana, 1. april 2023 – K visoki 10,5 – odstotni letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije (delna odprava ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih marca lani). Mesečno inflacijo je zvišala sezonska zamenjava kolekcije oblačil in obutve, znižali pa so jo cenejši počitniški paketi.

Inflacija na letni ravni 10,5-odstotna

Letna rast cen je bila 10,5-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 5,4-odstotna).

Cene blaga so se v povprečju zvišale za 12,4 %, cene storitev pa za 6,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 15,7 %, poltrajno blago za 6,1 % in trajno blago za 5,9 %.

Največ, 2,9 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale za 19,1 % višje cene hrane; meso se je podražilo za 18,2 %, kruh in izdelki iz žit za 20,1 % ter mleko, sir in jajca za 24,4 %.

Visoka rast cen električne energije (za 49,0 %) je bila med drugim posledica delne odprave ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih pred letom dni; višje cene električne energije so inflacijo zvišale za 1,2 odstotne točke.

Cene na mesečni ravni v povprečju nespremenjene

Cene življenjskih potrebščin so bile v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

Zaradi končanih popustov in prehoda na spomladansko-poletno kolekcijo so se najbolj zvišale cene v skupini oblačila in obutev (za 7,2 %); k mesečni inflaciji so prispevale 0,4 odstotne točke. Oblačila so se podražila za 9,1 %, obutev pa za 3,2 %. Za 7,2 % so se dvignile cene medicinskih proizvodov, pripomočkov in opreme ter inflacijo zvišale za 0,3 odstotne točke.

Višje cene hrane (za 1,1 %) so prispevale 0,2 odstotne točke. V tej skupini so izstopale podražitve zelenjave (za 3,7 %) in mesa (za 1,1 %). Po 0,1 odstotne točke so dodale višje cene v oskrbi z vodo (za 4,7 %) ter v skupini drugi rekreacijski predmeti, vrtnarjenje in male živali (za 2,3 %).

Na drugi strani so inflacijo za 0,9 odstotne točke ublažile pocenitve počitniških paketov (za 22,4 %), po 0,1 odstotne točke pa še cenejša trdna goriva (za 4 %) in gospodinjsko pohištvo (za 2,2 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,4-odstotna (marca lani 6,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,5-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 11,9 %, cene storitev pa za 7,2 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 15,5 %, poltrajno blago za 6,3 % in trajno blago za 4,1 %. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU februarja 8,5-odstotna (mesec prej 8,6-odstotna) in v državah članicah EU 9,9-odstotna (mesec prej 10,0-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (4,8-odstotna), najvišja na Madžarskem (25,8-odstotna), v Sloveniji

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija

mar 2023

mar 2022 mar 2023

feb 2023 mar 2023

dec 2022 jan–mar 2023

jan–mar 2022 mar 2023

Ø 2015 stopnja rasti (%) indeks Skupaj 10,5 0,0 0,9 9,9 121,61 01 Hrana in brezalkoholne pijače 19,0 1,1 4,4 18,9 140,43 02 Alkoholne pijače in tobak 9,4 0,4 4,8 9,2 124,09 03 Oblačila in obutev 5,6 7,2 -3,4 3,8 103,52 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo 19,9 0,1 -0,6 12,8 135,15 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj 10,8 -0,6 1,8 11,7 123,85 06 Zdravstvo 9,8 4,6 3,4 6,7 120,41 07 Prevoz 3,1 0,0 -0,8 5,0 112,57 08 Komunikacije 3,3 -0,7 -0,1 2,6 103,09 09 Rekreacija in kultura 6,1 -7,8 -2,7 8,6 104,61 10 Izobraževanje 2,9 0,8 1,5 2,1 116,41 11 Restavracije in hoteli 10,2 -0,5 1,5 11,2 130,91 12 Raznovrstno blago in storitve 7,5 0,5 1,9 7,1 119,87 Blago 12,4 1,3 1,6 11,1 123,05 Storitve 6,9 -2,4 -0,4 7,5 118,80

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija