Program Cankarjevega doma za april 2023

Ljubljana, 3. marec 2023 – V nadaljevanju najdete pregled kulturnih dogodkov, ki jih v mesecu aprilu svojim obiskovalcem ponuja ljubljanski Cankarjev dom. Podroben pregled progama ponuja raznolika področja kulture in umetnosti, ki zagotavlja za vsakogar nekaj. Seveda, za vse tiste, ki jih kultura zanima v vsej svoji razsežnosti.

Glasba

TOR, 4. aprila, ob 19.30

Simfonični orkester Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani

Dirigent: Quentin Hindley

Solist: Sven Brajković, klavir

Program: J. M. Žerovnik, Fimbulvetr (krstna izvedba); E. Grieg, Koncert za klavir in orkester v a-molu, op. 16; C. Debussy, Preludij k favnovemu popoldnevu; M. Ravel, Dafnis in Hloa, suita št. 2

Gallusova dvorana, 5 EUR

Cankarjevi torki

4. 4. ob 20. uri

Stelios Petrakis Trio

Stelios Petrakis, lira, lauto (grška lutnja); Dimitris Sideris, petje, lauto (grška lutnja); Michalis Kontaxakis, mandolina

Klub CD, 12, 8* EUR

18. 4. ob 20. uri

Ahmed Burić: Sin pustinje feat. Damir Imamović, Toni Kitanovski in Ivan Mihajlovović

Premierna predstavitev albuma

Ahmed Burić, poezija; Damir Imamović, glasba, kitara; Toni Kitanovski, kitara; Ivan Mihajlović, bas

Klub CD, 15, 10* EUR

Medijska pokroviteljica: Mladina d.d.





ČET, 6. aprila, ob 19.30

Abonma Kromatika

Simfonični orkester RTV Slovenija

Zbor Slovenske filharmonije

Dirigent: Rossen Milanov

Zborovodja: Jerica Bukovec

Program: C. Debussy, Trije nokturni za ženski zbor in orkester, L. 91; F. Liszt, Simfonija Dante, S. 109

Gallusova dvorana, 20, 16, 12, 9, 7* EUR

PET, 7. aprila, ob 20. uri

Imer Traja Brizani in Amala

Flamenko projekt z gostiob svetovnem dnevu Romov

Klub CD, 12, 8* EUR

TOR, 11. aprila, ob 20. uri

Vollmaier: Ligeti

Kako razložiti Ligetija mrtvemu občinstvu

Akustični, elektronski in vizualni performans; klavirska glasba Györgya Ligetija v inovativnih variacijah Saše Vollmaierja

Gallusova dvorana, 18, 14* EUR

SRE, 12. aprila, ob 19.30

Srebrni abonma in za izven

Barnabás Kelemen violina

Mihály Berecz klavir

Program: W. A. Mozart, Sonata za violino in klavir v B-duru, KV 454; M. Ravel, Sonata št. 2 za violino in klavir, M 77; F. Schubert, Sonatina za violino in klavir št. 3 v g-molu, D 408; B. Bartók, Sonata za violino in klavir št. 1

V sodelovanju z Lisztovim inštitutom Ljubljana

Gallusova dvorana, 22, 16, 12* EUR

ČET, 13. aprila, ob 19.30

Mladi mladim

Nuša Planinc, violončelo

Manca Rupnik, violina

V sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko

Kosovelova dvorana, 5 EUR

SOB, 15. aprila, ob 19. uri

21. koroški kulturni dnevi v Ljubljani

Koroška pesem prek meja

Nastopajo: tamburaški ansambel Loče, Mešani zbor Pevskega društva Sele

Linhartova dvorana, 10 EUR

NED, 16. aprila, ob 19.30

Dominik Bagola

Balladero z gosti

Predstavitev albuma Neon Srce

Linhartova dvorana, 20, 15* EUR

NED, 16. aprila, ob 20. uri

Zvokotok v CD

Program: Irena Tomažin Zagoričnik in konkretna poezija

V sodelovanju z Zavodom Sploh

Klub CD, 10, 8* EUR

SOB, 22. aprila, ob 19.30

Nuša Derenda

Veliki koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti

Gallusova dvorana, 20, 24, 27, 32, 17* EUR

SRE, 26. aprila, ob 19.30

Abonma SOS in za izven

Zvočna prostranstva

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Bas Wiegers

Solist: Garth Knox, viola

Program: G. Grisey, Akustični prostori (prva slovenska izvedba)

Po koncertu druženje občinstva z nastopajočimi v Stekleni dvorani Lili Novy

ob vrhunskem slovenskem vinu.

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

Gledališče in ples

TOR, 4. (premiera), SRE, 5., in ČET, 6. aprila, ob 20. uri

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ screamage

(post)internetna-indie%live_action?tragi-bizarka?

Umetniško vodenje, režija, koreografija: Jan Rozman;izvedba: Peter Frankl, Jan Rozman; produkcija: Emanat; koprodukcija: Cankarjev dom

Gib, video, delo z objekti, zvok in logika interneta, preneseni v fizični prostor. Razmerje med telesom in podobami razpira virtualne prostore vmesnosti med organskim / imaginarnim in digitalnim / med memetičnimi smetmi / atmosfero / afektom in občutkom, na stičišču izkušnje, privida, slutnje in dejstva.

Linhartova dvorana, 15, 12* EUR

PET, 14. aprila, ob 19.30

Abonma Veličastni in za izven

Wim Vandekeybus / Ultima Vez & KVS

roke se ne dotikajo tvojega dragocenega mene

Prepletena vesolja Wima Vandekeybusa, Olivierja de Sagazana in Chare Calvo

Režija, koreografija: Wim Vandekeybus

Soustvarjalci, izvajalci: Olivier de Sagazan, Lieve Meeussen, Wim Vandekeybus, Maria Kolegova, Mufutau Yusuf, Borna Babic, Maureen Bator, Davide Belotti, Pieter Desmet, Anna Karenina Lambrechts; umetniško ustvarjanje z glino: Olivier de Sagazan; glasba: Charo Calvo; produkcija: Ultima Vez

Mitska zgodba o soočenju in preobrazbi, svetlobi in temi, smrti in prerodu, v kateri telesa kot žive skulpture nihajo med utopičnim in srhljivim, med močjo in krhkostjo.

Generalni pokrovitelj abonmaja Veličastni: Petrol d.d.

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Donator predstave: Andrejdrapal.com d.o.o.

Linhartova dvorana, 28, 25, 15* EUR

Fil

NED, 2. aprila, ob 19. uri

Sarajevo safari

Ponovitvi dokumentarnega filma

Režija: Miran Zupanič; Slovenija, 2022, 75′

Kosovelova dvorana, 5’50, 5* EUR

PON, 17. aprila, ob 19. uri

Abonma Liffe po Liffu in za izven

Alcarras

Režija: Carla Simon

Po projekciji pogovor s filmskim kritikom Marcelom Štefančičem jr.

Glavni pokrovitelj festivala Liffe: Telekom Slovenija d.d.

Kosovelova dvorana, 5’50, 4’80* EUR

Za otroke in mladino

SO, 1. aprila, ob 18. uri

Abonma Ivan in za izven

Bajkomat

Pripovedovalsko-glasbena predstava, od 11. leta

Izbor zgodb in pripoved: Špela Frlic; avtor glasbe in songov, el. kitara, glas: Andrej Fon; soavtorica glasbe, harmonika, glas: Tea Vidmar; produkcija: Homo Narrans

Kosovelova dvorana, 7’50 EUR

Festival Bobri v CD

PON, 3. aprila, ob 10. in 17. uri

Čudovita spremenljivost narave

Vodenje po razstavi V vrtincu sprememb z delavnico: od 5. leta

Galerija CD, prijave: kristina.jermancic@cd-cc.si



SRE, 5. aprila, ob 10.uri

Vse se spreminja

Vodenje po razstavi V vrtincu sprememb; od 11. leta

Galerija CD, prijave: kristina.jermancic@cd-cc.si

PON, 3. aprila, ob 18. uri

Filozofija za otroke; od 8. leta

Štihova dvorana

TOR, 11. aprila, ob 9.30 in 11. uri

Tolkala – od blizu; od 6. leta

Kosovelova dvorana

SRE, 12. aprila, ob 17. uri

Janez Dovč: Tesla; od 12. leta

Štihova dvorana





SRE, 12., ob 17. in ČET, 13. aprila, ob 10. uri

Bratovščina Sinjega galeba

Od 11. leta

Kosovelova dvorana

Prevzem brezplačnih vstopnic Prodajna galerija Slovenskega mladinskega gledališča,

Trg francoske revolucije 5

Od PON, 3., do PET, 14. aprila

Transgeneracije

Festival dijaške ustvarjalnosti

Program: http://www.cd-cc.si

Dvorane CD, Prvo preddverje, brezplačne vstopnice

ČET, 13. aprila, ob 19. uri

Tesla

Od 12. leta

Koncept, glasba, izvedba: Janez Dovč; režija: Marko Bratuž; produkcija: Cankarjev dom, Celinka.si

Štihova dvorana, 7’50 EUR

SOB, 15. aprila, ob 15. in 17. uri

Moj prvi abonma in za izven

Evolucija

Akrobatsko-gledališka predstava, od 5. leta

Režija, besedilo: Tadej Pišek; nastopajo: Tadej Pišek, Mojca Špik, Inan Du Swami; produkcija: Kulturni zavod Godot, Pionirski dom Ljubljana

Kosovelova dvorana, 7’50 EUR

NED, 23., ob 19. in PON, 24. aprila, ob 16.30 in 19. uri

Letna predstava baletne in srednje baletne šole KGBL

Linhartova dvorana, 16 EUR

Pokroviteljica programa za otroke in mladino: Vita življenjska zavarovalnica d.d.

Humanistika in literatura

NED, 2. aprila, ob 20. uri

Fabula v teoriji

Antonio Scurati

Pogovor z avtorjem, ki bo nastopil virtualno, bo vodila dr. Matejka Grgić.

Klub CD, brezplačne vstopnice

TOR, 11. aprila, ob 18. uri

Pozitivna psihologija

Zakaj potrebujemo naravo in zgodbe

Predava: Irena Cerar

Kosovelova dvorana, 10 EUR

SRE, 12. aprila, od 8.45 do 18.30

Potenciali povezovanja

Posvet o ponudbi kulturno-umetnostne vzgoje pri odraslih

Prirejajo: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Cankarjev dom v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in CMEPIUS-om.

CD, brezplačne vstopnice

PET, 14. aprila, ob 19. uri

Pripovedovalski abonma in za izven

Kako smo prišli do sem?

Avtorja, izvajalca: Matej Recer, Gregor Zorc; produkcija: Moment, Gledališče Glej

Kosovelova dvorana, 9 EUR

PET, 21. aprila, ob 18. uri

O moči prijateljstva in absurdnosti vojne

Pogovor s francoskim pisateljem Davidom Diopom, bookerjevim nagrajencem in prejemnikom dveh Goncourtovih nagrad, bo vodila novinarka Dela, Nina Gostiša.

Kosovelova dvorana, brezplačne vstopnice

Ob svetovnem dnevu Zemlje

SOB, 22. aprila

Ob 17. uri

V vrtincu sprememb

Voden ogled razstave

Galerija CD, na ta dan nižja vstopnina 3 EUR

Ob 19. uri

Temni pokrov sveta

Dokumentarni film

Režija: Amir Muratović

Slovenija, 2022; 80′

Izjemen letalec, fotograf, alpinist in okoljevarstvenik Matevž Lenarčič na svojih poteh okoli sveta z ultralahkim letalom zbira delce črnega ogljika, drugega največjega krivca za globalno segrevanje.

Kosovelova dvorana, 5’50 EUR

Z vstopnico za film ta dan brezplačen ogled razstave V vrtincu sprememb

Razstave in predstavitve

Do 5. novembra

V vrtincu sprememb

Velika naravoslovna razstava

Javna vodenja ob četrtkih ob 18. uri.

V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije

Generalna pokroviteljica razstave: Perspektiva FT d.o.o.

Medijski pokrovitelj: Delo d.d.

Galerija CD, 6, 4* EUR

Do 14. maja

Andreas Müller Pohle

Okoljski odtisi

Fotografija, video in zvok

V sodelovanju z Zavodom Membrana

Mala galerija, vstop prost

Pokroviteljica Male galerije: Loterija Slovenije d.d.

Do 17. aprila

Likovni kritiki izbirajo

Izbor: Brane Kovič

Avtor: Klavdija Jeršinovec

Od 18. aprila do 20.junija

Izbor: Nina Jeza

Avtor: Saša Bezjak

V sodelovanju s Slovenskim društvom likovnih kritikov

Prvo preddverje, Galerija Europlakat, vstop prost

Do 12. aprila

Iluzija mehkobne prihodnosti

Modna kolekcija Mance Udovič, priznanje daljnogled 2022

Od 13. aprila do 14. junija

Vodni filter Dodola

Projekt študentov magistrskega programa industrijskega oblikovanja na ALUO

Avtorji: Žan Girandon, Pia Groleger in Luka Pleskovič, priznanje daljnogled 2022

V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Prvo preddverje, vstop prost

Od 24. aprila do 4. maja

Za humano tehnologijo

Novomedijska razstava

V sodelovanju z Mrežo centrov raziskovalne umetnosti in kulture RUK

Prvo preddverje, vstop prost

PON, 24. aprila, ob 11 uri

Konferenca za humano tehnologijo

Dvorana Alme Karlin, vstop prost

Od 8. do 10. aprila vse razstave zaprte zaradi vzdrževalnih del.

Prireditve zunanjih organizatorjev





TOR, 11. aprila, ob 10. uri

Stičišča prihodnosti predšolske vzgoje

Okrogla miza

Prireja: Skupnost vrtcev Slovenije

Dvorana E1–2, zaključeno

SOB, 15. aprila, ob 20. uri

Anime Super Stars

Prirejajo: Vigna PR, AND Production, Koda Events

Gallusova dvorana, 29’90, 34’90, 42’90, 49’90, 59’90 EUR

PON, 17. aprila, ob 20. uri

Labodje jezero

Prireja: ARTentainment

Gallusova dvorana, 28, 31, 35, 39, 42 EUR

ČET, 27. aprila, ob 19.30

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič

Koncert ob 50-letnici

Prireja: Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič

Gallusova dvorana, 18, 22 EUR

TOR, 25. aprila, ob 18. uri

Totalitarne skušnjave v svobodnih družbah

Pogovor z Ryszardom Legutkom, avtorjem knjige Demon v demokraciji

Prireja: Družina d.o.o.

Štihova dvorana, brezplačne vstopnice

TOR, 25. aprila, ob 17. uri

Srečanje 1. maj

Progresivna vizija Evrope

Prirejajo: Socialni demokrati

Klub CD, zaključeno

Kongresi in srečanja

ČET, 13., in PET, 14. aprila

34. dnevi rehabilitacijske medicine

Pogosti klinični problemi v rehabilitaciji

Cankarjev dom

Od TOR, 18., do PET, 21. aprila

Konferenca Evropskega združenja številke za klic v sili – EENA 2023

Cankarjev dom

Od TOR, 18., do ČET, 20. aprila

2. mednarodna znanstvena Fit4Kid konferenca

Portorož, Kongresni center St. Bernardin

SRE, 19., in ČET, 20. aprila

Letno srečanje DS za invazivno in intervencijsko kardiologijo

Cankarjev dom

Dogovori za sodelovanje

T 01 2417 122 E kongres@cd-cc.si

Napovedujemo

SOB, 6. maja, ob 19.30

Abonma Veličastni in za izven

Jan Martens / GRIP

V sodelovanju z Dance On Ensemble

vsak poskus se bo končal z zdrobljenimi telesi in zlomljenimi kostmi

Generalni pokrovitelj abonmaja Veličastni: Petrol d.d.

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Gallusova dvorana, 17, 21, 25, 28, 15* EUR

SRE, 10. maja, ob 20. uri

Zlati abonma in za izven

Kraljevi škotski nacionalni orkester

Royal Scottish National Orchestra

Dirigent: Thomas Søndergård

Solista: Christian Schmitt, orgle; Matthias Höfs, trobenta

Program: J. MacMillan, F. Say, J. Sibelius

Glavni pokrovitelj Zlatega abonmaja: Mercator d.o.o.

Gallusova dvorana, 62, 56, 42, 30, 25* EUR

ČET, 11., in PET, 12. maja, ob 19.30

Abonma SMS in za izven

Neskončne melodije

Orkester Slovenske filharmonije

Dirigent: Pierre Bleuse;solist: Jean-Efflam Bavouzet, klavir

Program: A. Lajovic, M. Ravel, C. Franck

Gallusova dvorana, 35, 28, 18, 8 EUR (28, 23, 14, 6 EUR)*

PET, 12. maja, ob 20. uri

Od kod, dekle, si ti doma

Ideja, izvedba: Lea Mihevc

Klub CD, 15, 10* EUR

PON, 15., in TOR, 16. maja, ob 20. uri

Kristijan Krajnčan

Med se iskri v temí

Večdisciplinarna plesno-glasbena predstava

Produkcija Exodos Ljubljana; koprodukcija: Cankarjev dom

Kosovelova dvorana, 12, 8* EUR

ČET, 18. maja, ob 19.30

Abonma Kromatika

Simfonični orkester RTV Slovenija

Dirigent: Rossen Milanov; solistka: Claire Huangci, klavir

Program: M. Ravel, I. Stravinski

Gallusova dvorana, 20, 16, 12, 9, 7* EUR

SOB, 20. maja, ob 19.30

AFS France Marolt

Oj, Triglav, moj dom

75. letni koncert

Spletna medijska pokroviteljica: Parada plesa

Gallusova dvorana, 13, 15, 18, 21, 10* EUR

SOB, 20. maja, ob 20. uri

Vita Mavrič, Jani Kovačič

Kontra-Alba

Produkcija: Teater; koprodukcija: Cankarjev dom, Radio Prvi

Štihova dvorana, 20, 15* EUR

Festival Druga godba v CD

TOR, 22. maja, ob 20. uri

Otvoritveni koncert

Raül Refree & Maria Mazzotta

Raül Refree, kitara, klaviature; Maria Mazzotta, glas

Linhartova dvorana, 20 EUR, 20 % popusta za abonente Glasb sveta; na dan koncerta 24 EUR

TOR, 23. maja, ob 20. uri

Tarta Relena

Marta Torrella, Helena Ros, glas in elektronika

Kadinelia

Thanasis Zikas, kitara, tsabouna (dude), glas; Evi Seitanidou, kitara, lira, beatbox, glas

Klub CD, 15 EUR, na dan koncerta 20 EUR

NED, 28. maja, ob 18. uri

Harmelogic, Kiki, Zajtrk

Slovenski showcase

Klub CD, 15 EUR, na dan 18 EUR

PON, 29. maja, ob 19.30

Abonma glasbe sveta in za izven

Mariza

Velika vrnitev ikone fada

Glavna pokroviteljica abonmaja Glasbe sveta: Zavarovalnica Triglav d.d.

Gallusova dvorana, 30, 37, 43, 50, 25* EUR

TOR, 30. maja, ob 19.30

Javni nastop orgelskega razreda Akademije za glasbo v Ljubljani

Gallusova dvorana, brezplačne vstopnice

SRE, 31. maja, ob 19.30

Srebrni abonma in za izven

Aco Bišćević tenor

Godalni kvartet Reicha

Program: J. S. Bach, M. A. Charpentier, S. de Brossard, G. Bononcini, C. H. Graun

Gallusova dvorana, 22, 16, 12* EUR

PON, 5. junija, ob 20. uri

Laurie Anderson: Let X=X

Laurie Anderson, elektronika, glas, violina

Sex Mob: Steven Bernstein, MD, trobila; Doug Wieselman, kitara, pihala; Briggan Krauss, saksofon, kitara; Tony Scherr, bas; Kenny Wollesen, tolkala

Večplastna vizualna koncertna upodobitev albuma Big Science in nove skladbe ene najbolj drznih in ustvarjalnih pionirk Amerike.

Gallusova dvorana, od 40 do 62 EUR (od 30 do 56 EUR)*; začetek prodaje 27. 3.

Od SRE, 5., do SOB, 8. julija

64. Jazz festival Ljubljana

5. 7. Benjamin Clementine (UK); Alfa Mist (UK)Križanke, 36, 28* EUR predprodaja do 3. julija; 42, 36* EUR redna prodaja

7. 7. John Zorn New Masada Quartet (US)

Gallusova dvorana, 26, 22* EUR predprodaja do 3. julija; 30, 26* EUR redna prodaja

Več na ljubljanajazz.si; ves program bo objavljen 6. 4. Festivalske vstopnice (omejeno število): 96 EUR

Glavna pokroviteljica festivala: Nova Ljubljanska banka d.d./ATS/CD