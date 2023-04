Spar je za veliko noč že enajstič obdaroval materinske domove po Sloveniji

Ljubljana, 7. marec 2023 – Podjetje Spar Slovenija je v sklopu tradicionalne dobrodelne akcije v dneh pred veliko nočjo že enajstič zapored obdarilo materinske domove po Sloveniji. Z velikonočnimi dobrotami so nasmeh na obraz priklicali mamicam in otrokom, s pleničkami pa oskrbeli najmlajše prebivalce dvanajstih slovenskih materinskih domov.

Velika noč je praznik veselja in upanja, katerega nepogrešljiv del je tudi z velikonočnimi jedmi obložena miza, ob kateri se zbere celotna družina. Za bogat velikonočni zajtrk in dodatno veselje v materinskih domovih so s tradicionalnim obdarovanjem ponovno poskrbeli pri Sparu Slovenija. V četrtek in petek pred veliko nočjo so poslovodje Sparovih in Intersparovih trgovin namreč obiskali dvanajst materinskih domov po Sloveniji ter jih obdarili s prazničnimi dobrotami in paketi plenic za najmlajše.

Tako mamice kot otroci so se iskreno razveselili pestro obarvane košarice dobrot, v kateri so se med drugim skrivali velikonočni kruhi Pekarne Spar, čokoladni zajčki in druge velikonočne jedi.

Podjetje Spar Slovenije je velikonočno donacijo podarilo naslednjim materinskim domovom po Sloveniji: