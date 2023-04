Texas feels Slovenia: Uspešna predstavitev slovenskega gospodarstva in turizma v Dallasu

Dallas, 7. aprila 2023 – Na poslovno-investicijski konferenci Texas Feels Slovenia se je Slovenija v četrtek, 6. aprila, potencialnim poslovnim partnerjem iz ZDA predstavila kot odlična gospodarska partnerica, država investicijskih priložnosti in trajnostna turistična destinacija z edinstvenimi doživetji za zahtevne goste. V sklopu dogodka so se ameriška in slovenska podjetja ter destinacije srečali na dvostranskih (B2B) srečanjih, na katerih so preverjali možnosti za sklepanje konkretnih poslov. Današnji dan bo v Dallasu namenjen obiskom ameriških podjetij ter večernemu vrhuncu – slovensko zeleno obarvani NBA košarkarski tekmi I feel Slovenia night med Dallas Mavericksi in Chicago Bullsi.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj s SPIRIT Slovenija in Slovensko turistično organizacijo (STO) ter partnerji letos ponovno pripravilo odmevno poslovno in promocijsko dogajanje v Dallasu, katere se udeležuje 39 podjetij in turističnih destinacij. To deveto največje ameriško mesto po številu prebivalcev je za slovensko gospodarstvo, ki išče priložnosti na 332-milijonskem ameriškem trgu, odlična odskočna deska zaradi prepoznavnosti in izredne priljubljenosti slovenskega košarkarskega superzvezdnika Luke Dončića, člana NBA košarkarskega kluba Dallas Mavericks. V skupnem projektu, ki je del širših, kontinuiranih in ciljno usmerjenih promocijskih aktivnosti Slovenije na trgu ZDA, sodelujejo še Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM), Turizem Ljubljana, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot programski partner nastopa AmCham Slovenija.

Slovenska podjetja navdušila s svojimi prebojnimi rešitvami

Prvi dan dogajanja je v četrtek postregel z odmevno poslovno-investicijsko konferenco. Med več kot 170 udeleženci so bili predstavniki številnih vodilnih ameriških podjetij z različnih področij in vsi so bili nad Slovenijo navdušeni.

Na dogodku so odlični govorci predstavili slovensko in dallaško poslovno in investicijsko okolje, priložnosti za sodelovanje ter primere uspešnih poslovnih zgodb slovenskih podjetij v Teksasu.

Dr. Mitja Blaganje, generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je v pozdravnem nagovoru na konferenci poudaril pomen trga ZDA za Slovenijo. »Texas kot 2. največje gospodarstvo v ZDA in 10. največje na svetu je prostor z izjemnim potencialom za sodelovanje z našim zelo izvozno naravnanim gospodarstvom kot tudi za prodor teksaških podjetij na slovenski trg. Obenem pa je to odličen prostor za turistično promocijo Slovenije,« je dejal Blaganje in dodal: »Poleg tega pa je šport zagotovo ena tistih stvari, ki v nas vseh zbudi pozitivna čustva, ponos, nas združuje in povezuje – celo preko oceanov. Dokaz za to so Dallas Mavericksi z Luko na čelu. Tudi zato se je Slovenija odločila za partnerstvo sodelovanje s košarkarskim klubom Dallas Mavericks, preko katerih se želimo dotakniti src Američanov in vam približati eno najbolj zelenih in butičnih dežel v srcu Evrope – Slovenijo.«

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija: »Letošnja poslovno-investicijska konferenca v Dallasu predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo uspešne poslovne zgodbe, ki smo jo pričeli lansko leto. Vzdušje na konferenci je bilo res neverjetno! Veseli smo, da se jo je udeležilo toliko ameriških poslovnežev, ki so nas prepoznali kot pomembno poslovno destinacijo, tako z vidika ustvarjanja novih partnerstev kot tudi priložnosti za investiranje. Zelo nas veseli njihov odziv in pozitivno presenečenje nad priložnostmi, ki jih ponuja naša država, saj je to velika potrditev prizadevanj ter številnih aktivnosti, ki jih izvajamo na ameriškem trgu, zato bomo v tem duhu nadaljevali tudi v prihodnje.«

S svojim navdihujočim razmišljanjem sta še posebej navdušili Cynt Marshall, izvršna direktorica košarkarskega kluba Dallas Mavericks, in Vanja Černivec, generalna direktorica London Lions, ki obe prisegata na to, da s trdim delom, strastjo in osredotočenostjo lahko v življenju dosežeš prav vse. »Uči se, osredotoči se, moli in delaj, me je naučila moja mama, in vse to v življenju počnem vsak dan. Odločila pa sem se, da bo moje poslanstvo služiti ljudem,« je med drugim povedala Marshall.

Z njima se je strinjal tudi nekdanji slovenski košarkarski as Radoslav Nesterović, ki je Slovenijo predstavil kot deželo športnih prvakov. Slovenci smo športen narod, šport nas navdihuje in navdušuje, predvsem pa povezuje in gradi ugled Slovenije v svetu. »Uspehi slovenskih športnikov izjemno pripomorejo k prepoznavnosti države, Slovenija ima le dva milijona prebivalcev, a ima najboljšega košarkarja, hokejista, kolesarja, plezalko, smučarje, kar je res izjemno. To je potencial, ki ga mora država čim bolj izkoristiti za grajenje svoje prepoznavnosti,« je menil.

V nabito polni dvorani so Američani našo državo, njene konkurenčne prednosti in poslovne priložnosti spoznali ne le prek odličnih športnikov, temveč tudi prek zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva in prebojnih rešitev slovenskih podjetij. Na dveh okroglih mizah so se predstavila slovenska podjetja, ki na svetovni ravni vsak na svojem področju sodijo med tako imenovane skrite prvake: GenePlanet, BioSistemika, Cleangrad, Aerosol in Ineor. Slovensko poslovno okolje ter poslovne in investicijske priložnosti je predstavil Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija.

Poslovni pogovori in mreženje med slovenskimi in ameriškimi podjetji, ki so zaokrožili konferenco, so položili temelje za nove uspešne zgodbe v prihodnosti. Pričakovanja, da bo teh čim več, je povzela Cynt Marshall: »Luka Dončić nam je pokazal, kako čudovita dežela je Slovenija za življenje, delo in šport, saj je odličen ambasador tako vaše kot naše dežele, pravzaprav nas je povezal. V Dallasu že imamo veliko Slovencev, upamo, da jih bo kmalu še več!«

Dejan Spasovski, ustanovitelj podjetja Ineor: »Ineor je mednarodno podjetje za razvoj programske opreme, ki ponuja globalne, celovite in napredne storitve razvoja programske opreme ter prebojne ključne inovativne digitalne rešitve za multinacionalna podjetja, običajno vodilna na svojem področju delovanja. Na tokratni konferenci smo predstavili rešitve za zeleno prihodnost, ki bodo pripomogle k gradnji dolgoročnih transatlantskih odnosov za boljšo prihodnost vseh.«

Luka Zupančič, DATANA Business Development Manager, BioSistemika: »V Dallasu si želimo predvsem razširiti našo poslovno mrežo poznanstev in predstaviti BioSistemiko preko našega inovativnega projekta DATANA. Gre za visoko tehnološki razvojni projekt, v katerem razvijamo tehnologijo za shranjevanje podatkov v obliki molekule DNK. Amerika je tehnološko izredno dobro razvit trg, ki se še toliko bolj sooča s problematiko kopičenja in shranjevanja elektronskih podatkov, zato verjamemo, da lahko naše rešitve pritegnejo veliko zanimanja in potencialnih partnerstev. Tudi sicer dobivamo vedno več povpraševanja z ameriškega trga za naše izdelke in storitve razvoja programske opreme za laboratorije, zato je predstavitev pred ameriškimi podjetji in vlagatelji za nas zelo smiselna in ponuja dodaten vpogled na kakšen način pristopiti k temu trgu.«

Turistična podjetja v ZDA zaznavajo povečano zanimanje za Slovenijo

V popoldanskem času je sledila zelo uspešna delavnica slovenskega turizma. »Slovenija je dežela z zelenim in športnim srcem ter država šampionov,« je pred predstavniki slovenskega in ameriškega turističnega gospodarstva poudarila Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi na STO. Turizem Ljubljana je prikazal slovensko prestolnico kot privlačno destinacijo za obisk v vseh letnih časih, kot eden od letalskih prevoznikov, ki Evropo preko Istanbula povezuje z neposrednim letom v Dallas, pa se je ameriškim partnerjem predstavil tudi prevoznik Turkish Airlines.

Ob omenjenih je v Dallasu svojo ponudbo predstavilo še 13 slovenskih turističnih podjetij in destinacij, ki so se na dvostranskih sestankih srečevali s predstavniki več kot 30 ameriških organizatorjev potovanj in turističnih agencij. Opravljenih je bilo več kot 200 dvostranskih sestankov. Slovenski turizem sicer že opaža konkretne rezultate turistične delavnice, izvedene v Dallasu lani; nekateri ameriški organizatorji potovanj so v svoje programe že vključili Slovenijo ali so se udeležili slovenske turistične borze SIW. ZDA so eden najpomembnejših prekomorskih trgov slovenskega turizma z odličnim potencialom rasti.

»Ameriški trg je izjemno pomemben za namestitvene kapacitete Sava Hotels & Resorts, zato smo se po uspešni lanskoletni udeležbi dogodka v Dallasu odločili, da se udeležimo tudi letošnjega. Dallas se je izkazal za odlično izhodišče za promoviranje Slovenije v ZDA, saj s pomočjo prepoznavnosti Luke Dončića in tako posledično tudi Slovenije, lažje pristopimo do agentov in umeščamo Slovenijo v njihovo ponudbo. Tudi letos vidimo povečano zanimanje za potovanja v Slovenijo in naklonjenost ameriških agencij pri ustvarjanju programov, ki vključujejo mnoge slovenske destinacije, zato tudi tovrstne dogodke podpiramo in hkrati spodbujamo, da se tudi v bodoče izvajajo,« je poudarila vodja prodajnega področja za prekomorske trge v Sava Hotels & Resorts Andrea Jemc Vidic.

»Slovenske turistične delavnice smo se udeležili že lani. Z veseljem spoznavamo vašo državo in njene čudovite ljudi. Izstopa osredotočenost na trajnost, na varnost, neverjetna raznolikost vaše države, vse to v čudovitem majhnem, intimnem paketu. Naše stranke višjega cenovnega razreda želijo raznolike izkušnje in Slovenija to ponuja – aktivnosti, wellness, vino, kulinariko. Slovenija je skriti dragulj in naše svetovalce spodbujam, da jo spoznajo ter sklenejo posle sedaj, preden postane ena od top 10 svetovnih destinacij in bo ob večjem zanimanju postala bolj obiskana, dostop do partnerjev pa težji,« je dejala direktorica poslovnih odnosov severnoameriške agencije Nexion Travel Group Faith Kuczai.

»Ko sem letos potovala v Slovenijo, nisem pričakovala, da bom odkrila raj na Zemlji. Zaljubila sem se in jo želim predstaviti toliko ljudem, kolikor je le mogoče. Potovala sem že po vsem svetu in Slovenija je resnično nekaj unikatnega in posebnega. Nikoli pa je ne bi odkrila, če ne bi že lani pripeljali v Dallas delavnice I feel Slovenia,« pa je dejala predsednica in ustanoviteljica agencije Live Love Travel Erin Johnson.

Navijači bodo začutili Slovenijo na nocojšnji tekmi Dallas Mavericksov s Chicago Bullsi

Po uspešno izvedenih poslovnih aktivnostih partnerji ter podjetja v Dallasu danes nadaljujejo poslovne in promocijske aktivnosti. Člani delegacije bodo danes v Dallasu obiskali vodilna podjetja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, digitalizacije, naprednih marketinških rešitev in storitev ter znamčenja, varnosti in energetske učinkovitosti ter se seznanili z najnovejšimi trendi z omenjenih področij.

Promocijski vrhunec pa bo nocojšnja NBA košarkarska tekma med Dallas Mavericks in Chicago Bulls z naslovom ‘I Feel Slovenia Night’. Tekmo bo STO skupaj z UKOM in Turizmom Ljubljana izkoristila za široko promocijo Slovenije z oglaševanjem na in ob igrišču. Dvorana bo obarvana zeleno, med tekmo bosta predvajana dva promocijska videa Slovenije, navijači v dvorani pa bodo našo državo spoznavali tudi preko kviza ter na promocijsko-razstavnem prostoru v dvorani American Airlines Center. Tekmo bodo popestrili svetovno znani slovenski akrobati Dunking Devils, na parketu pa se jim bo pridružila ljubljanska maskota Zmajček. Navijači bodo prejeli tudi zelene šale »I feel Slovenia« z logotipom kluba Dallas Mavericks.

I feel Slovenia night je del širšega dvoletnega partnerskega sodelovanja STO z Dallas Mavericks, v okviru katerega bo STO oglaševala nacionalno znamko I feel Slovenia na 60 domačih tekmah Dallas Mavericks v ligi NBA v letih 2023 in 2024 ter izvedla digitalno kampanjo za promocijo Slovenije preko komunikacijskih kanalov kluba.

UKOM je v času dogodka v Dallasu 6. aprila v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije ter občinama Celje in Novo mesto organiziral za tamkajšnje osnovne šole tudi dva spremljevalna športna dogodka I feel Slovenia night, ki sta odmevala tudi na družbenih omrežjih Dallas Mavericksov. Tekme med mladimi so se odvijale na košarkarskih igriščih Dallas Mavericks v Celju in Gorana Dragiča v Novem mestu./Vir: STO