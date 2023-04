Iz farmacevtske družbe Moderna sporočajo, da bodo do leta 2030 lahko razvili cepiva za rak

Washington, 8. april 2023 – Iz farmacevtske družbe Moderna so sporočili, da so prepričani, da bodo do leta 2030 lahko razvili cepiva za raka, srčno-žilne bolezni in avtoimune bolezni, s čimer bi lahko rešili na milijone življenj.

Kot poroča častnik Guardian naj bi raziskave na področju cepiv, ki bi omogočala zdraviti rak bile “izjemno obetavne”, pri čemer nekateri raziskovalci pravijo, da se je razvoj zaradi uspešnosti cepiva proti covidu v zadnjem letu in pol še pospešil.

Glavni zdravniški nadzornik Moderne Paul Burton, je pravi, da verjame, da bo podjetje že v petih letih ponudilo rešitev za “najrazličnejše bolezni”. Podjetje, ki je razvilo vodilno cepivo proti covidu-19, razvija cepiva za raka, ki ciljajo na različne oblike tumorjev.

“Imeli bomo to cepivo in to cepivo bo skrajno učinkovito in bo rešilo več 100.000, če ne na milijone življenj. Mislim, da bomo lahko ljudem po vsem svetu ponudili personalizirana cepiva za raka proti najrazličnejšim tipom tumorjev,” je napovedal Burton.

Paul Burton pravi, da bi en sam odmerek cepiva lahko pomagal proti različnim okužbam dihal, kar bi ranljivim skupinam ponudilo zaščito pred covidom, gripo in respiratornim sincicijskim virusom (RSV), medtem ko bi bile mRNA-terapije na voljo za redke bolezni, za katere trenutno ni zdravil.

Terapije na osnovi mRNA-ja delujejo s priučevanjem celic, kako proizvesti protein, ki spodbudi imunski odziv telesa proti bolezni./Vir: Guardian