Ljubljana, 8. april 2023 – Pomlad trka na vrata, z njo pa velikonočni prazniki, polni dobrot, novega življenja in upanja. In vse to bodite deležni tudi vi, ki nas spremljate.

Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja, ki verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti.

Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do države razlikujejo.

Po tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko soboto se blagoslovijo (pogovorno žegnajo) jedila, ki se potem zaužijejo za nedeljski zajtrk.

Tudi v Sloveniji imajo določeno simboliko, suho meso simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren predstavlja žeblje, kruh in ostala peciva pa trnjevo krono. Na velikonočno nedeljo so v Sloveniji v navadi vstajenjske procesije, na čelu katerih nosijo kip vstalega Kristusa.

Velika noč je torej družinski praznik, ki ima poseben pomen, saj se na ta dan praviloma zberejo družine več generacij in skupaj zaužijejo prej omenjene velikonočne jedi in tako skupaj praznujejo najpomembnejši krščanski praznik. Je pa res, da veliko noč, kot praznik družinskega druženja obeležujejo tudi neverni, kot družinsko tradicijo svojih morda vernih prednikov./LN

In še zanimivost za »denarnice« – koliko je bilo treba odšteti za sestavne za pripravo potice, leta 2021 in koli (april) 2023:

– pšenična moka (kg) – 2021/0,74 evro; 2023/1,27 evra – podražitev 1,7162%

– trajno mleko (l) – 2021/ 0,76 evra;2023/1,09 evra – podražitev 1,4342%

– 10 jajc – 2021/2,02 evra; 2023/3,01 evra – podražitev 1,4900%

– maslo (kg) – 2021/8,44 evra;2023/11,56 – podražitev 1,3669%

– beli sladkor (kg) – 2021/0,86 evra, 2023/1,59 evra – podražitev 1, 8488%

– rozine (kg)* – 2021/4,15 evra;2023/6,85 evra – podražitev 1, 6506%

– orehova jedrca (kg)* – 2021/11,71 evra/ 2023/12,83 evra – podražitev 1,0956%