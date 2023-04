Ali bo država obdavčila slovenske nepremične na Hrvaškem?

Ljubljana, 11. april 2023 – Kot namigujejo naši viri, naj bi Golobova vlada ob iskanju rešitev, kako in za koliko obdavčiti premoženje državljanov v Sloveniji, iskala tudi rešitev, kako obdavčiti nepremičnine slovenskih državljanov na Hrvaškem in preveriti lastništva slovenskih državljanov na Balkanu, ki zdaj bivajo v subvencioniranih stanovanjih.

Stvar, kako priti do osnove obdavčitve premoženja v tujini, predvsem slovenskih nepremičnin na Hrvaškem, pa naj ne bi bila preprosta. Slovenija namreč ne razpolagala s podatki, kdo od slovenskih državljanov ima nepremičnino pri naših južnih sosedih.

Kar se tiče Hrvaške je sreča ta, da je Hrvaška že “popolna” članica EU, kar pomeni, da njihova davčna uprava razpolaga s podatki, kdo je davčni zavezanec in s kako veliko nepremičnino ta pri njih razpolaga. Torej ima Slovenija možnosti preverbe kdo so ti državljani. To pa bi slovenskim načrtovalcem obdavčitve “izvoznikov” denarja na Hrvaško morda omogočilo, da bi na ta način lažje razkrili slovenske lastnike nepremičnin pri naši južnih sosedih, ki naj bi jih bilo tam krepko preko 100 tisoč.

Seveda stvar le ni tako enostavna, a že podatek, da so slovenski državljani na Hrvaškem lastniki premoženja daje možnost, kako jih »priviti«, če stvari niso uredili ustrezno in od kod jim premoženje, da so nepremičnine – te na Hrvaškem niso poceni – kupili.

Kako poloviti slovenske hrvaške »obmorske vlagatelje« pa ima še eno plat zgodbe. Ta pa je, da se Golobova vlada (to je veljalo tudi za vse vlade pred njegovo) zaveda, da je t. i. slovenski »hrvaški turistični« lobij tudi volilni stroj, ki se mu ne velja zameriti. Namreč, ta napolni dobršen del volilnih skrinjic z glasovnicami, ki strankam pomagajo do oblasti ali pa jim ustoličenje onemogočijo.

Torej, veljalo bi zapisati, da gre tudi v tem primeru le razmišljanje brez rez resne namere, da bi si to kdor koli od politikov upal udejanjiti. Logično! Kdo pa je tak bedak, da bi pljuval v lastno skledo./JT/Fotografija le ponazoritvena/