STOP SLOVENIJA – »HALT Slowenien«/ “FERMATE la Slovenia”!

Ljubljana/Dunaj/Rim, 11.april 2023 – Avstrija in Italija imata slovenskih neumnosti pri ilegalnih migracijah dovolj. Avstrija podaljšuje zapiranje mej s Slovenijo, ker so ugotovili, da odkar je meja zaprta, v Avstrijo vdira manj ilegalcev. Medtem pa nam Italijani napovedujejo zaprtje naše zahodne meje, ker preko nje prehaja tisoče ilegalcev!

Avstrija namerava podaljšati nadzor nad mejama s Slovenijo in Madžarsko še za nadaljnjih šest mesecev, je dejal avstrijski notranji minister Gerhard Karner, saj po njegovih besedah nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje.

Vlada v Rimu zaradi povečanih migracijskih tokov, s katerimi se sooča Italija v zadnjih dneh, razmišlja o uvedbi izrednih razmer. Odločitev o tem bi lahko sprejeli že na seji sveta ministrov. Namestnik italijanskega premierja ter minister za promet in infrastrukturo Matteo Salvini pa je medtem dejal, da bi morala Slovenija znova začeti sprejemati migrante, ki so nezakonito prečkali italijansko-slovensko mejo. V nasprotnem primeru bo Italija po njegovih besedah prisiljena uvesti nadzor na meji.

Avstrijcem in Italjanom predlagamo, da naj svoj gnev kar naslovijo na Golobovo vlado, Goloba osebno in vse tiste domišljavce, ki so v revolucionarnem zanosu rušili vse, kar so v prejšnji vladi dobrega izgradili.

Seveda pa se dozdeva, da poleg rušenja vsega, kar je Slovenija prej pridobila in očitnega družbenega inženiringa s strani Golobove vlade, ki si prizadeva za nadzor nad vsemi množičnimi komunikacijskimi kanali ter uvažanja množic iz bivše Jugoslavije v Slovenijo, ki hitro dobijo razna dovoljenja za bivanje in glas na volitvah, …da Golobova vlada dela vse, da bi nas vrgli iz Evrope.

Logično, saj takrat ne bo več nobenega, ki bi jim gledal pod prste!

In še to velja videti in vedeti…https://www.policija.si/…/Ilegalne…/2023/Februar2023.pdf /Objavo pripravil : M. Lavrenčič/Foto – le ponazoritvena