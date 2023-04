Hofer že drugič letos dviguje izplačila

Ljubljana, 11. april 2023 – Iz trgovske družbe Hofer sporočajo, da so se zaradi trenutnega stanja na trgu dela, ki je polno izzivov, tudi za delodajalce odločili letos še drugič dvigniti plače svojim zaposlenim.

V nadaljevanju njihovega sporočila za javnost so predstavljene osnove, ki jih želijo udejanjiti v dobro svojih zaposlenih. Odločitev, da bodo prilagodili plačila svojim zaposlenim, je tudi indeks splošnega zadovoljstva zaposlenih v podjetju, ki je kar 89-odstoten. To je pokazala anonimna anketa, ki jo je lani jeseni izvedla neodvisna institucija.

In to so osnove njihove odločitve:

Kako zadržati zaposlene, potem ko so svet zajele množične odpovedi

Skoraj 100 milijonov Američanov je v letih 2021 in 2022 sprožilo pojav, imenovan velika odpoved. Tako množičnih odpovedi po Evropi ni bilo, se je pa tudi na slovenskem trgu dela močno povečala dinamika. Ob tem in ob trenutno rekordno nizki brezposelnost i v Sloveniji vse pomembnejše vprašanje postaja ne le, kako privabiti nove zaposlene, temveč tudi, kako zadržati sedanje.

Eden največjih trgovcev pri nas, HOFER, se lahko pohvali, da ima med 2.000 zaposlenimi kar 420 takih, ki so pri podjetju že več kot deset let. Njihovo pripadnost in predanost od marca nagrajuje z občutno višjojubilejno nagrado kot doslej, ko je znašala 607 evrov oziroma toliko, kot določa kolektivna pogodba za trgovinsko panogo. Po novem prejmejo HOFERjevi zaposleni v prodaji in logistiki kar 1.400 evrov bruto jubilejne nagrade. Tistim, ki so jubilej praznovali pred marcem in že prejeli nižjo nagrado, pa bo podjetje izplačalo razlikodo višine nove nagrade. Diskontni trgovec je v zadnjem letu zvišal tudi odpravnino ob upokojitvi, ki je po novem kar 10.000 evrov bruto, solidarnostno pomoč in priporočilo za novega sodelavca.

Ob tem svojim zaposlenim zagotavlja še številne finančne in druge HOFER ugodnosti, s katerimi skrbi za njihovo dobrobit in s tem za dolgoročno uspešnost podjetja.

Kaj nuditi prodajalcem, ki so najbolj iskan profil?

Prodajalci so bili lani na portalu MojeDelo.com najbolj iskan profil, in sicer pred proizvodnimi delavci in skladiščniki. Povpraševanje po prodajalcih se je v primerjavi z letom 2021 tudi največ povečalo – kar za 41,8 %. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje so prodajalci tudi med petimi najbolj iskanimi poklici v prvi polovici letošnjega leta.

Pri HOFERju zaposlujejo več kot 1.400 prodajalk in prodajalcev, ki jim od vstopa na slovenski trg leta 2005 zagotavljajo nadpovprečno plačilo v panogi. Ob tem so jim januarja znova dvignili izplačila, v prodaji celo za občutno več, kot je bila lanskoletna inflacija v Sloveniji – in sicer do 15 % (skupno so izplačila prodajalcem kar 40 % višja v zadnjih 4 letih). Diskontni trgovec v dvig plač sicer ni bil prisiljen zaradi dviga minimalne plače, kot so bila morda številna druga podjetja, saj pri njih že prej nihče od zaposlenih ni prejemal minimalne plače. »Zavedamo se, da je spodbudno mesečno plačilo pomemben del motivacije, hkrati pa na ta način tudi vzdržujemo ustrezna razmerja med plačilnimi razredi,« pravijo.

HOFERjevi prodajalci po novem v najvišjem plačilnem razredu za 30 ur/teden prejmejo 1.458 evrov bruto, kar je 21 % več, kot znaša slovenska minimalna plača za 40 ur/teden (1.203 evre bruto). Povišali so tudi regres (1.800 evrov), božičnico (300 evrov bruto), nadomestilo za malico (7,96 evra/dan) in vplačila v 2. pokojninski steber (420 evrov/leto). Prav tako zaposlenim omogočajo avtomatsko napredovanje, kar pomeni, da se plače zaposlenim vsako leto avtomatsko zvišujejo do najvišjega plačilnega razreda.

Dodatna ugodnost za zaposlene pri trgovcu je možnost vključitve v HOFER (po)polni delovni čas.To pomeni, da se lahko zaposleni dogovorijo za krajši, povprečno 30-urni delovnik, a so zaposleni za polni delovni čas in imajo tudi vse ugodnosti zaposlitve za polni delovni čas (polna pokojninska doba, polni regres itd.).

Kako se odzvati na potrebe novih generacij?

Milenijcem in generaciji Z je pri iskanju nove zaposlitve najpomembnejše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, kažejo raziskave. Pomembno jim je tudi dobro plačilo, da je delo fleksibilno, da se lahko razvijajo in da se v delovnem okolju dobro počutijo. Če se je v preteklosti iskalo zaposlitev »za vse življenje«, danes mladi intenzivno spremljajo trg dela in iščejo, katero podjetje nudi več.

HOFER (po)polni delovni čas je zaposlitveni model, ki omogoča prav to, kar iščejo mlajše generacije – lažje usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem. Konec januarja 2023 je bilo v HOFER (po)polni delovni čas vključenih že več kot 97 % vseh HOFERjevih sodelavk in sodelavcev iz prodaje in logistike. Ob tem in dobrem plačilu podjetje sodelavcem v administraciji omogoča tudi delo od doma, vsem zaposlenim pa HOFER ugodnosti, kot so izobraževanja v okviru HOFER AKADEMIJE, daljšo odsotnost z dela oziroma t. i. sabbatical, možnost enoletne odsotnosti po porodniškem dopustu, številne aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, startnine za različne športne prireditve in dogodke za družine – lani so obdarili več kot 1.900 HOFERjevih otrok.

V zaključku sporočila za javnost, ob tej svoji pohvale vredni odločitvi dodajajo, da je osnova njihove odločitve sloni na rezultatih dolgoletne prakse podjetja, ki stremi k temu, da bi bilo delovno okolje varno, urejeno, stabilno in stimulativno. Če bo vse tako, kot sporočeno, se velja zgledovati po njih./LN/