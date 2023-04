SPIRIT Slovenija vabi podjetja k udeležbi v start-up izvoznem pospeševalniku – Indija 2023

Ljubljana, 13. april 2023 – SPIRIT Slovenija v sodelovanju z EU-India INNOCENTER vabi slovenska podjetja s področja mobilnosti in zdravja, ki jih zanima indijski trg, naj se udeležijo 8-tedenskega hibridnega programa Start-up izvozni pospeševalnik – Indija.

Z udeležbo v brezplačnem programu bodo podjetja preučila priložnosti na indijskem trgu, preverila ustreznost svojega izdelka pri potencialnih kupcih in po potrebi prilagodila svojo ponudbo zahtevam indijskega trga. Za vsa zainteresirana podjetja v torek, 18. aprila 2023, ob 10. uri, pripravljajo spletno predstavitev programa, na kateri bo svoje izkušnje predstavilo tudi slovensko podjetje, ki se je že udeležilo programa.

Program, ki je financiran s strani Evropske unije, je namenjen podjetjem, ki jih zanima indijski trg in delujejo na področjih mobilnosti in zdravja. Prva faza programa se bo začela izvajati maja 2023, nadaljevanje programa je predvideno septembra.

Podjetja bodo z udeležbo v programu pridobila:

neposredno izkušnjo v Indiji, kjer spoznajo trg, poslovno kulturo ter poslovne priložnosti,

mreženje, poslovne mentorje ter potencialne partnerje, ki bodo v pomoč pri vstopu na trg,

vpogled v potrebne prilagoditve poslovnega modela za potrebe indijskega trga,

prilagojen program za podjetje, ki bo vključeval pregled tržnih dogajanj, kontakte sorodnih podjetij ter odločevalcev.

Spletna predstavitev programa, na kateri bo svoje izkušnje predstavilo tudi slovensko podjetje, ki se je že udeležilo programa, bo v torek, 18. aprila 2023, ob 10. uri.

Več informacij in prijavnica ter pogoji za udeležbo podjetja v programu na TEJ POVEZAVI.

Indija naj bi po napovedih v naslednjih letih postala ena od treh največjih gospodarskih sil na svetu. Država ima drugo največje cestno omrežje na svetu, največje železniško omrežje za potniški promet na svetu ter četrti največji železniški sistem, takoj za ZDA, Rusijo in Kitajsko. Zdravstvena industrija v Indiji raste z izjemno hitrostjo in do leta 2024 naj bi za zdravstveno infrastrukturo porabili več kot 200 milijard dolarjev. Farmacevtska industrija v Indiji je največji svetovni proizvajalec generičnih zdravil in med glavnimi biotehnološkimi destinacijami na svetu. Več o značilnostih sektorja mobilnosti in zdravstva v Indiji na naslednji povezavi./LN/SPIRIT/