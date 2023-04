Ustavna sodnica Neža Kogovšek Šalamon izločena iz obravnavne o zakonu o RTV

Ljubljana, 13. aprila – Ustavno sodišče je danes, 13. aprila, v okviru obravnave pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija na podlagi pravočasne zahteve stranke v postopku in na podlagi lastnega predloga sodnice izločilo Nežo Kogovšek Šalamon, so za STA sporočili s sodišča.

Kot prepozne vloženo pa je zavrglo zahteve za izločitev sodnika Klemna Jakliča in Mateja Accetta.

Kot je znano je pobudo za oceno ustavnosti zakona vložilo več vodilnih na RTV s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta dr. Petrom Gregorčičem. Ustavno sodišče je 20. februarja letos začasno zadržalo izvajanje dela 23. ter 24. in 25. člena novele zakona o RTV Slovenija, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta ter imenovanju novega predsednika in članov uprave.

Sledili so predlogi za izločitev sodnikov. Gregorčič je podal predlog za izločitev Kogovšek Šalamonove, DZ in vlada sta predlagala izločitev Jakliča, v. d. direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija pa izločitev Accetta. Roka Čeferina so izločili že prej.

Delno zadržanje novele zakona je februarja podprlo pet ustavnih sodnikov, trije pa so proti. Proti so glasovale sodnice Neža Kogovšek Šalamon, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, ki so podale tudi odklonilna ločena mnenja. Sodnika Klemen Jaklič in Rajko Knez sta podala pritrdilni ločeni mnenji. Za zadržanje so glasovali še Rok Svetlič, Marko Šorli in predsednik US-ja Matej Accetto. Ustavni sodnik Rok Čeferin je bil pri odločanju v tej zadevi izločen.

In kako bodo ustavni sodniki odločili zdaj, bo pač znano, ko bodo odločili./LN/