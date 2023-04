Vabilo na že 10. Mednarodni hokejski turnir U11, ki bo ta konec tedna potekal v Zalogu

Ljubljana, 13. marec 2023 – Od jutri, 14. aprila pa vse tja do 16. aprila se bo v ledeni dvorani v Zalogu odvijal jubilejni 10. Mednarodni hokejski turnir U11, ki ga že 10. leto tradicionalno organizira Hokejski klub Slavija Jr. Zalog. Organizatorji sporočajo, da pričakujejo kar 10 ekip iz 4 držav in okoli 170 tekmovalcev ter še veliko več njihovih navijačev.

Hokejske tekme se bodo odvijale v zaloški ledeni dvorani od jutri, 14. aprila, do nedelje, 16. aprila, in sicer od jutranjih do poznih popoldanskih ur. Poleg 2 ekip domačega kluba HK Slavija Jr., se bodo turnirja udeležile ekipe hokejskih klubov Sij Acroni Jesenice, SŽ Olimpija, MK Bled, KAC ter VSV iz Avstrije, Medveščak mladi iz Hrvaške ter Alleghe – Cortina in Zoldo iz Italije.

Pester program za igralce in obiskovalce

Mednarodni hokejski turnir U11 se bo pričel v petek v jutranjih urah, ob 16.30 pa bo na sporedu tudi uradna svečana otvoritev. V soboto se bo odvila glavnina tekem, v nedeljo pa se bo turnir zaključil s finalnimi tekmami in veličastno zaključno slovesnostjo s podelitvijo medalj. Da bo dogajanje pestro, bodo organizatorji poskrbeli tudi s tradicionalno igro ‘met paka’ in bogatim srečolovom.

Poskrbljeno bo za prijetno druženje mladih športnikov in njihovih trenerjev, hkrati pa tudi staršev, prijateljev in drugih ljubiteljev tega hitrega ledenega športa. Ogled tekem bo brezplačen, pred dvorano pa bosta na voljo tudi hrana in pijača.

Turnir pomemben dogodek za mlade športnike

V HK Slavija Jr. so izjemno veseli ob organizaciji že 10. mednarodnega turnirja U11. »Vsako leto pri HK Slavija Jr. organiziramo dva večja mednarodna turnirja za naše mlade hokejiste: U9 v jesenskem in U11 v spomladanskem času. Izjemno smo veseli, da lahko otrokom tudi letos ponudimo to, po čemer hrepenijo: igro na visoki ravni, druženje in veselje,« so povedali.

Igranje na turnirjih je za mlade športnike nasploh, ne le za hokejiste, izjemno pomembno, saj se tako učijo v prvi vrsti spopasti s tremo in strahovi, po drugi strani pa pridobivajo dragocene izkušnje in se učijo sprejemati poraze ter veseliti ob zmagah. Prav tako so mednarodna tekmovanja pomembna za tkanje prijateljskih vezi med vrstniki ter njihovo osebnostno rast. Za večino otrok je udeležba na turnirju pomembna potrditev in pozitivna izkušnja, po kateri komaj čakajo naslednji turnir.

Organizatorji se zahvaljujejo vsem sponzorjem za podporo, brez katere organizacija dogodka ne bi bila mogoča, hkrati pa vabijo vse ljubitelje hokeja, da podprejo mlade športnike s svojo prisotnostjo in igralcem z bučnim aplavzom vlijejo dodatnih moči.

S tem sporočilom organizatorji turnirja želijo, privabite kar največ gledalcev, ki si bodo lahko ogledali nastope mladih hokejistov, od katerih bodo nekateri morda nekoč tako dobri hokejisti kot naš hokejski as Anže Kopitar. Todi to je tudi razlog, da ta športni dogodek, najavljamo tudi mi. Prav je, da vsi podpiramo mladino, mi se ukvarja s športom. Več o turnirju najdete TUKAJ. /LN/