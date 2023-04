Gibanje Svoboda na hitro vložila predlog o odpravi dopolnilnega zavarovanja, kar podpirata tudi SD in Levica

Ljubljana, 12. aprila 2023 – Poslanci Svobode so včeraj, 11. aprila, zvečer v parlamentarni postopek vložili spremembo zakona, s katero se sedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenese v obvezno zavarovanje, ki bi znašalo 35 evrov in ne kot do zdaj, ko so ga zavarovalnice (Vzajemna (35,67 evra), Zavarovalnica Triglav (35,55 evra) in Zavarovalnice Generali (34,5 evra) – a predvidevala podražitev s 1. majem za 10,39 evra) pobirale po svoje, a še vedno dokaj usklajeno.

Cilj novele stranke Gibanja Svoboda, ki ga, kot so povedali danes, 12. aprila, na posebni novinarski konferenci zdaj podpirata tudi stranki SD in Levica. Novela naj bi stopila v veljavo s 1. septembrom 2023, kot pravijo vlagatelji zakona, gre praktično za enak znesek, kot so ga pobirale zavarovalnice doslej, a to se ne bo več imenovalo dopolnilno ampak pavšal, ki bo zavarovance stal 35 evrov in bo skupaj z t.i. sedanjim osnovnim zavarovanjem denar namenjen za delovanje zdravstvenega sistema.

Kako predlagatelji novele opredeljujejo pristop po izločitvi zavarovalnic iz zdravstvenega sistem, kot ga poznamo zdaj, si lahko ogledate v tem posnetku.

Upoštevati pa morate, da ta še vedno ne razkriva sistema v celoti. Prej bi veljalo reči, da gre spet za prehitevanje po levi.

Namreč razlog za hitro in samostojno akcijo ožjega kroga predsednika vlade in Gibanja Svobode naj ne bi bil samo napovedan dvig cene zavarovalnice Generali, kar je močno razburilo del javnosti, ampak tudi to, da je akcijo za vložitev zakona predvideval tudi Rupar s svojimi podporniki in upokojenci, no zraven pa naj bi svoj lonček pristavila tudi stranka SDS, vsaj tako trdijo nekateri dobro obveščeni.

Velja dodati še to, da je t.i. dopolnilno zavarovanje, sicer je bilo “prostovoljno”, a ga ima Slovenija edina v EU. V Sloveniji je bilo sklenjenih kar milijon in pol zavarovanj (1.494.581). Po podatkih Agencije za zavarovalni nadzor je bilo konec leta 2022 pri zavarovalnici Vzajemna sklenjenih 735.292 dopolnilnih zavarovanj, pri zavarovalnici Triglav 449.649 in pri Zavarovalnici Generali 309.640 dopolnilnih zavarovanj. Mesečna premija pri Vzajemni trenutno znaša 35,67 evra, pri Triglavu 35,55 evra in pri Zavarovalnici Generali 34,5 evra.

Zakon bo vložen po rednem postopku in se pričakuje, da bo sprejet do 1. septembra 2025. Do tega časa pa naj bi po izjavi predsednika vlade Goloba vsem zavarovalnicam, ki zdaj pobirajo dopolnilno zavarovanje, z odlokom preprečili podražitve, in sicer do 1. septembra 2023, oz. do sprejetja zakona. Res je, da so osnove za juho sestavljene, a velja jo še skuhati in tudi pojesti, upati je, da ne spet prevročo.

In še to! Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je danes, 12. marca, kot poroča STA pojasnil, da so v inštitutu pripravili lasten predlog zakona o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po njegovih besedah, naj bi z njim vsak posameznik prihranil 450 evrov na leto. Napovedal je tudi četrti shod ljudske iniciative Glas upokojencev, ki bo v Ljubljani 3. maja./J.T./Foto: Arhiv LN/