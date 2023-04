UE Ljubljana vsak mesec prejme 1500 novih vlog tujcev za bivanje in državljanstvo

Ljubljana, 14. april 2023 – Kot objavlja vlada na svoji spletni strani, naj bi Upravna enota Ljubljana v prvih treh mesecih letošnjega leta beležila korenit napredek pri reševanju odprtih zadev v Sektorju za matične zadeve, tujce in državljanstva, Oddelkih za tujce, saj vsak mesec rešijo več zadev, kot jih prejmemo.

Tako so od januarja letošnjega leta do 13. aprila letos število nerešenih zadev zmanjšali za skoraj 8 tisoč.

Leto 2023 so začeli s 17.882 nerešenimi zadevami in kljub temu, da vsak mesec prejmejo 1500 novih vlog, so število nerešenih zadev v zelo kratkem obdobju občutno zmanjšali. Kar je dokaz, da se z ustrezno organizacijo dela lahko doseže učinkovitejše delovanje.



Zadeve tujcev rešuje 29 zaposlenih v Oddelkih za tujce. Zmanjšanje zaostanka pri reševanju vseh vlog tujcev naj bi dosegli, je še zapisano v javni objavi na spletni strani vlade, tako z velikim trudom uradnikov na Tobačni 5, v Oddelkih za tujce in Oddelku za evidence tujcev, pa tudi z delnim prenosom reševanja zadev na lokacijo Linhartova cesta 13, kjer zadeve rešuje še dodatnih šest uradnikov, izdatno pomoč pa nudijo zaposleni na strokovno tehničnih delovnih mestih (sedem zaposlenih).



Poleg drugačne organizacije dela in vključitve zaposlenih iz drugih sektorjev, se pozitivni učinki na zmanjšanje zaostankov kažejo tudi po spremembi Zakona o državni upravi (na predlog Ministrstva za javno upravo), ki je predvidela možnost prenosa krajevne pristojnosti med upravnimi enotami, in spremembi Zakona o tujcih. Upravna enota Ljubljana je v reševanje na druge upravne enote že prerazporedila 1700 zadev. S tem se uporabnikom storitev zagotovi hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev, Upravni enoti Ljubljana pa pomaga pri razbremenitvi uradnikov in zmanjševanju zaostankov.

No, to dodajmo mi, navedene številke – tudi SURS-ove – dokazujejo, da se preselitveni proces v Sloveniji odvija, kot si želi vlada, seveda pa tudi tisti, ki jim je priseljevanje tujcev v interesu./LN/Vir: GOV.SI/