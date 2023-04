Z avtobusi in vlaki prepeljanih več potnikov

Ljubljana, 14. april 2023 – V Sloveniji je bilo februarja prvič registriranih okoli 8.900 cestnih motornih vozil. V železniškem prevozu je bilo potnikov za petino več.

Z avtobusi prepeljanih več potnikov

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali 3,5 milijona potnikov oz. za 30 % več kot pred letom dni. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so imeli nekaj manj kot 2,1 milijona potnikov oz. za 35 % več kot v prejšnjem februarju. Pri tem so opravili 40 milijonov potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 31 % več.

Število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov približno enako

V Sloveniji je bilo februarja prvič registriranih okoli 8.900 cestnih motornih vozil ali za 7 % več kot leto prej. Izmed teh je bilo prvič registriranih skoraj 6.800 osebnih avtomobilov oz. za 11 % več. Od tega jih je bilo novih 3.700 ali približno toliko kot pred letom dni.

Na cestnih mejnih prehodih več potniških vozil

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 4,2 milijona potniških vozil ali za petino več kot v prejšnjem februarju. Tovornih vozil je bilo 1,1 milijona oz. za 1 % več kot leto prej.

V železniškem prevozu za petino več potnikov

Vlaki so prepeljali več kot 1,2 milijona potnikov ali za 19 % več. Pri tem so opravili 70 milijonov potniških kilometrov; to je bilo v primerjavi s prejšnjim februarjem za 41 % več.

Na letališču mnogo več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 65.000 potnikov. To je bilo za 72 % več kot februarja leto prej. Pretovorjenih je bilo 900 ton blaga oz. za 1 % manj.

V pristaniščih manj prometa

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 215 ladij oz. za 9 % manj. Našteli so 13 potnikov, kar je bilo manj kot pred letom dni, ko je priplulo ali odplulo več kot 600 potnikov.

V koprskem pristanišču so pretovorili več kot 1,7 milijona ton blaga ali za 2 % manj kot februarja lani.

Po železnici v zadnjem četrtletju lani prepeljanega manj blaga

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v lanskem zadnjem četrtletju prepeljanih skoraj 4,8 milijona ton blaga in opravljenih nekaj manj kot 1,2 milijarde tonskih kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem leto prej je bila količina prepeljanega blaga manjša za 9 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 5 %.

Cestna tovorna vozila v lanskem zadnjem četrtletju prepeljala več blaga

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so med oktobrom in decembrom prejšnjega leta prepeljala 25,5 milijona ton blaga in pri tem opravila 6 milijard tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga se je povečala za 9 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 5 % manjše kot v istem obdobju leto prej./LN/Vir: SURS/

Izbrani podatki transporta, Slovenija

feb 2023 jan–feb 2023 feb 2023

feb 2022 jan–feb 2023

jan–feb 2022 število sprememba v % Cestni transport Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)4) 2.070,3 4.482,8 34,6 37,7 Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4) 39,9 84,9 31,1 33,8 Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)2)3) 3.501,1 7.388,9 29,9 32,9 Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000) 4.186,6 8.855,3 20,3 27,2 Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000) 1.084,1 2.122,9 1,5 -0,7 Prvič registrirana cestna motorna vozila 8.882 17.934 7,0 7,5 Prvič registrirani osebni avtomobili 6.791 13.967 11,5 10,8 Prvič registrirani novi osebni avtomobili 3.729 8.123 -0,2 1,3 Železniški prevoz Potniki (1.000) 1.239,3 2.536,7 19,1 18,4 Potniški kilometri (mio.) 70,4 136,8 40,8 36,0 Pristaniški promet Potniki2) 13 16 -98,0 -97,5 Blago (1.000 t)2) 1.722,9 3.508,6 -1,6 -4,8 Ladje 215 449 -8,9 -6,8 Letališki promet Potniki (1.000) 64,9 122,8 71,8 63,4 Blago (1.000 t) 0,9 1,8 -1,4 -3,8

1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.

2) Podatki so začasni.

3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).

4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.

Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija

Č4 2022 Č1–Č4 2022 Č4 2022

Č4 2021 število sprememba v % Potniki (1.000) Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4) 7.811,7 24.002,9 46,4 Železniški prevoz 3.898,0 14.898,1 15,0 Potniški km (mio.) Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4) 148,0 304,0 42,1 Železniški prevoz 196,0 835,1 25,4

1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.

2) Podatki so začasni.

3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).

4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.

Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija