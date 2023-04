Ljubljana, 17. april 2023 – Z današnjim dnem, 17. aprilom se začenja se prva letošnja preventivna akcija za zmanjševanje hitrosti na naših cestah. Akcija bo potekala od 17. do 23. aprila 2023, v tem času pa bodo policisti preverjali, ali vozniki vozijo prehitro. Hitrost je namreč lahko izjemno nevarna za voznike in potnike, posebno pomemben dejavnik pa je pri (ne)varnosti ranljivejših udeležencev v prometu, torej pešcih, kolesarjih in motoristih.

Ko objavlja Agencija za varnost prometa bosta Policija in agencija za varnost prometa izvajali še med 5. in 11. junijem ter med 7. in 13. avgustom 2023.

Namen tovrstnih aktivnosti je umirjanje hitrosti na naših cestah. Vozniki navadno takrat, ko vedo, da poteka nadzor, zmanjšajo hitrost in vozijo varneje. Dolgoročnejši cilj preventivnih akcij je, da vozniki tak način vožnje ohranijo tudi po tem, ko poostreni nadzori ne potekajo več.

Vsem voznikom svetujejo, da spoštujejo omejitve hitrosti in svojo vožnjo prilagodite razmeram na cesti. S tem boste pomembno zmanjšali nevarnost nastanka prometnih nesreč ter poskrbeli za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

Lani zaradi neprilagojene hitrosti skoraj 3.500 prometnih nesreč

V preteklem letu se je zaradi neprilagojene hitrosti pripetilo 3.498 prometnih nesreč oz. 17 % več kot v letu 2021. Delež med vsemi prometnimi nesrečami znaša 18,7 % – v zadnjem 5 letnem obdobju je delež vedno med 17 – 19 %. Zaradi neprilagojene hitrosti je v lanskem letu umrlo 26 udeležencev, kar je 23 umrlih manj kot v letu 2021 oz. 47 % manj. Število umrlih je najmanjše v zadnjem 5-letnem obdobju. Delež umrlih zaradi neprilagojene hitrosti znaša 31 %, v zadnjem 5 letnem obdobju delež znaša 39 %. Število hudo telesno poškodovanih se je v letu 2022 povečalo za 14 % v primerjavi z letom 2021 (332 hudo telesno poškodovanih), število lažje telesno poškodovanih pa se je povečalo za 21 % (1.730 lažje telesno poškodovanih). Število poškodovanih, tako lažje kot huje, je v letu 2022 največje v zadnjem 5-letnem obdobju.

Potekal bo tudi maraton nadzora hitrosti

Tudi letos se bomo pridružili vseevropski akciji in izvedli maraton nadzora hitrosti. Ta bo potekal v petek, 21. aprila 2023. Na spletni strani policije bomo objavili tudi lokacije, na katerih bo potekal maraton nadzora hitrosti. Agencija za varnost prometa, ki akcijo koordinira in v tem času izvaja preventivne aktivnosti in medijsko kampanjo, bo za maraton nadzora hitrosti zagotovila 1.200 preventivnih pripomočkov. Z njimi bodo voznike dodatno opozarjali na prilagojeno hitrost, ustrezno varnostno razdaljo in druge elemente varne vožnje.

Neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok najhujših nesreč

Neprilagojena hitrost je glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč, saj se je v zadnjih letih približno petina prometnih nesreč zgodilo prav zaradi tega. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji – v zadnjih letih se giba okrog 37 odstotkov.

Z vidika povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč, do katerih je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, izstopajo starostne skupine od 18 do 24 let in od 25 do 34 let, saj so več kot polovico prometnih nesreč povzročili udeleženci iz teh dveh starostnih skupin. Največ smrtnih nesreč, kar tretjino, se zgodi na cestah izven naselja. Glede na urne intervale izstopajo obdobja med 11. in 12. uro ter med 21. in 22. uro, v povprečju pa predvsem popoldanski in zgodnjevečerni čas. Največ tovrstnih prometnih nesreč se zgodi ob koncih tedna.

Preventivni nasveti za udeležence v prometu

V naseljih bodite pozorni na ranljivejše udeležence, pešce in kolesarje ter upoštevajte omejitev hitrosti.

Zmanjšajte hitrost vožnje v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše in pred prehodi za pešce.

Na regionalnih cestah in pri zavijanju oziroma vključevanju dodatno preverite, ali se morda približuje motorist oziroma drugo vozilo.

Ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo, da se lahko pravočasno ustavite.

V slabših razmerah za vožnjo, denimo v mraku, megli ali ob močnih nalivih, zmanjšajte hitrost zaradi slabe vidljivosti in dejstva, da se na mokri podlagi zavorna pot podaljšuje.

Čeprav se vam mudi, ne vozite prehitro, ampak raje sporočite, da boste prišli pozneje.

Ali ste vedeli?

da se vozilo, ki vozi s 60 km/h namesto s 50 km/h, ustavi šele po 35 m, zavorna pot tovornega vozila pa je še daljša. To je prepozno, da bi voznik preprečil trk v pešca,

da je trk vozila pri hitrosti 50 km/h v pešca enak padcu z višine 9,8 m,

da je na avtocestah hitrost pogosto povezana s prekratko varnostno razdaljo med vozili,

da so posledice prometnih nesreč pri večjih hitrostih praviloma težje,

da je vožnja z neprilagojeno hitrostjo pogosto povezana s predhodnim uživanjem alkohola, ki daje lažen občutek poguma.

Pri Agenciji za varnost prometa zato opozarjajo vse udeležence v prometu, da naj znižajo hitrost, bodimo pozorni, saj tako poskrbijo za svojo varnost, kot varnost vseh ostalih udeležencev v prometu./LN/ Vir: AVP/