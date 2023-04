Kmetje spet na ceste

Ljubljana, 18. aprila 2023 – Predstavniki kmetov in vseh organizacij s področja kmetijstva so danes, 18. aprila, sprejeli odločitev, da prekinejo, ko pravijo brezplodne razgovore z vlado in bodo nadaljevali stavkovne aktivnosti.

Takšno odločitev so sprejelo potem, ko po dobrih dveh tednih vlada praktično in predlagala nobene rešitve, ki bo omogočalo, da se pogajanja glede na njihove zahteva nadaljujejo za pogajalsko mizo.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=168176009504073

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je napovedal nov protestni shod, ki bo 25. aprila v središču Ljubljane. Takšno odločitev so sprejeli tudi zato, ker gradivo po Medvedovih besedah ne ustreza zahtevam kmetov, je nepopolno, zavajajoče, brez pravnih in strokovnih podlag ter je za kmete nesprejemljivo. Zato, sprejeta odločitve, da se nadaljnjih sestankov delovnih skupin se ne bodo več udeleževali, ker vladni predlogi ne prinašajo, kot poudarja Medved “konkretne rešitve”.

Kot je znano, so se predstavniki kmetov s premierjem Robertom Golobom in kmetijsko ministrico Ireno Šinko 3. aprila dogovorili za oblikovanje delovne skupine, ki bo pregledala odprta vprašanja. In? Kot pravijo kmetje nič od dogovorjenega, zato do svoje zahteve spet izrazili na ulici, in sicer 25. aprila, ko bodo s svojimi traktorji zasedli Ljubljano in ostala mesta pa Sloveniji.